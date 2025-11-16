به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، گروه‌ها و نیروهای فلسطینی در یادداشتی درباره خطرات قطعنامه پیشنهادی آمریکا به شورای امنیت در مورد ایجاد یک نیروی بین‌المللی در نوار غزه هشدار دادند.

گروه‌های فلسطینی این قطعنامه را تلاشی برای تحمیل قیمومیت بین‌المللی بر مردم فلسطین و تصویب دیدگاهی جانبدارانه به نفع اشغالگری دانستند.

گروه‌های فلسطینی تاکید کردند که سپردن اداره غزه و بازسازی آن به یک نهاد بین المللی فراملی با اختیارات گسترده، راه را برای سلطه خارجی بر تصمیم‌گیری ملی فلسطین هموار می‌کند و در نتیجه فلسطینی‌ها را از حقشان برای مدیریت امور خود محروم می‌کند.

گروه‌های فلسطینی افزودند هرگونه تلاش بشردوستانه باید از طریق نهادهای مربوطه فلسطینی تحت نظارت سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی و بر اساس احترام به حاکمیت فلسطین و نیازهای مردم فلسطین صورت گیرد.

گروه‌های فلسطینی همچنین تاکید کردند که تلاش‌های بشردوستانه برای فلسطین نباید مورد بهره برداری سیاسی یا امنیتی قرار گیرد و این تلاش‌ها نباید در راستای تغییر واقعیت‌های میدانی در غزه باشد.

گروه‌های فلسطینی همچنین درباره تبدیل کمک‌های بشردوستانه به ابزاری برای فشار و باج‌گیری هشدار دادند و بر مخالفت خود با هرگونه بندی مربوط به خلع سلاح غزه یا نقض حق مقاومت مردم فلسطین تاکید کردند.

گروه‌های فلسطینی بر مخالفت خود با هرگونه قیمومیت یا حضور نظامی خارجی یا ایجاد پایگاه‌های بین‌المللی در نوار غزه تاکید کردند و آن را نقض مسلم حاکمیت ملی فلسطین دانستند.

گروه‌های فلسطینی همچنین خواستار ایجاد سازوکارهای نظارتی بین‌المللی برای پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی به دلیل نقض مکرر آتش‌بس در نوار غزه شدند.

گروه‌‎های فلسطینی تاکید کردند که مدل پیشنهادی عربی-اسلامی برای مدیریت نوار غزه، قابل قبول‌ترین گزینه است و هرگونه برنامه‌ریزی برای غزه باید بر اساس اراده آزاد مردم فلسطین و آرمان آنها و وحدت سرزمین فلسطین باشد.

شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه ۱۷ نوامبر، طرح ارائه شده از سوی رئیس جمهور آمریکا درباره غزه را مطرح خواهد کرد.

پیش‌نویس این قطعنامه توسط آمریکا و با ادعای مشورت این کشور با اعضای این شورا و شرکای منطقه‌ای تهیه شده است و از سوی قطر، مصر، امارات، عربستان سعودی، اندونزی، پاکستان، اردن و ترکیه حمایت می‌شود.

جلسه رأی‌گیری درباره این قطعنامه در حالی برگزار خواهد شد که روسیه، به‌عنوان کشور دارای حق وتو، پیشنهاد مستقلی ارائه داده که مورد حمایت چین است.