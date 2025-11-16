به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، هزاران نفر از شهروندان بلژیکی با برگزاری تظاهرات گسترده در بروکسل بر حمایت خود از فلسطین و غزه تاکید کردند.

شهروندان بلژیکی همچنین جنایات اشغالگران صهیونیست در غزه را محکوم کردند.