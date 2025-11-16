  1. بین الملل
تظاهرات گسترده بلژیکی‌ها در حمایت از فلسطین + عکس

هزاران نفر از شهروندان بلژیکی با برگزاری تظاهرات گسترده در بروکسل، بر حمایت خود از فلسطین تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، هزاران نفر از شهروندان بلژیکی با برگزاری تظاهرات گسترده در بروکسل بر حمایت خود از فلسطین و غزه تاکید کردند.

شهروندان بلژیکی همچنین جنایات اشغالگران صهیونیست در غزه را محکوم کردند.

