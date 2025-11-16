به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، هزاران نفر از شهروندان بلژیکی با برگزاری تظاهرات گسترده در بروکسل بر حمایت خود از فلسطین و غزه تاکید کردند.
شهروندان بلژیکی همچنین جنایات اشغالگران صهیونیست در غزه را محکوم کردند.
هزاران نفر از شهروندان بلژیکی با برگزاری تظاهرات گسترده در بروکسل، بر حمایت خود از فلسطین تاکید کردند.
