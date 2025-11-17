یونیفل: حملات اسرائیل علیه نیروهای سازمان ملل نگران کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخبار، سخنگوی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در جنوب لبنان (یونیفل) اعلام کرد که فعالیت این نیروها با خطرات زیادی رو به رو است اما آنها تدابیر امنیتی شدیدی برای محافظت از جان خود اتخاذ می‌کنند.

وی اضافه کرد: ما شاهد اصابت خمپاره‌ها در پنج متری نیروهای یونیفل بودیم. این نیروها در حال گشت زنی عادی خود بودند. باید به ارتش اسرائیل یادآور شد که به محافظت از جان نیروهای یونیفل پایبند باشد.

سخنگوی یونیفل بیان کرد که حملات رژیم صهیونیستی علیه این نیروها نگران کننده شده است.

پیشتر یونیفل اعلام کرد که یک تانک مرکاوای ارتش رژیم صهیونیستی به سمت این نیروها، نزدیک مکانی که توسط تل آویو در داخل خاک لبنان ایجاد شده شلیک کرد.

در بیانیه یونیفل آمده است، این حادثه موجب شد سربازان حافظ صلح برای در امان ماندن، در موقعیت ایمن پناه بگیرند و پس از عقب‌نشینی تانک رژیم صهیونیستی، نیروها توانستند محل را ترک کنند.