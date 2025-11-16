تجاوز جدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رژیم صهیونیستی یک خودرو را در منطقه مسکونی منصوری، واقع در شهرستان صور در جنوب لبنان هدف حمله پهپادی خود قرار داد.
خبرگزاری ملی لبنان نیز اعلام کرد که در حمله پهپادی دشمن صهیونیستی به منطقه منصوری در صور یک نفر به شهادت رسیده است.
آتشبس بین رژیم صهیونیستی و لبنان با میانجیگری بینالمللی، بامداد روز چهارشنبه هفتم آذر ۱۴۰۳ اجرایی شد.
از زمان برقراری آتش بس میان حزب الله و رژیم صهیونیستی، اسرائیل هزاران بار آتشبس را نقض کرده، دهها شهروند لبنانی را زخمی کرده یا به شهادت رسانده است.
