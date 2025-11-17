«چارچوب هماهنگی» خود را فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق معرفی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، چارچوب هماهنگی گروههای شیعه عراق در بیانیهای بر ضرورت پایاندادن به حقوق انتخاباتی در چارچوب زمانبندیهای تعیینشده در قانون اساسی این کشور تأکید کرد.
این ائتلاف همچنین اعلام کرد که «همکاری ملی فراگیر» پایه عبور از مرحله پیشرو و تحکیم ثبات سیاسی در کشور عراق است.
چارچوب هماهنگی در ادامه، خود را «بزرگترین فراکسیون پارلمان جدید عراق» معرفی کرده و بر همین اساس از اقدام برای نامزدی نخستوزیری برای دوره آینده خبر داد.
این ائتلاف همچنین تصمیم گرفته است دو کمیته برای بررسی حقوق ملی و مصاحبه با نامزدهای نخستوزیری تشکیل دهد.
