به گزارش خبرنگار مهر، ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی امروز (سه شنبه ۲۷ آبان) با برگزاری رقابت‌های روز یازدهم در ریاض پیگیری می‌شود و طی آن ورزشکاران کاروان اعزامی ایران هم در رشته‌های مختلف مقابل حریفان شأن قرار می‌گیرند.

از امروز رقابت‌های کشتی این دوره بازی‌های کشورهای اسلامی در بخش فرنگی آغاز می‌شود. ایران در روز نخست این بخش از مسابقات ۴ نماینده خواهد داشت. رقابت ورزشکاران ایران در روز دهم با حضور فرنگی کارانش روی تشک استارت می‌خورد.

شمشیربازی (یک نماینده) و دوومیدانی (۲ نماینده) هم دیگر رشته‌های انفرادی هستند که نمایندگان ایران امروز در آنها رقابت‌های خود را دنبال می‌کنند.

همچنین هندبال (مردان) و بسکتبال سه نفره (مردان و زنان) رشته‌های تیمی هستند که تیم‌های کشورمان رقابت خود را در آنها برگزار می‌کنند.

برنامه رقابت ۷ ورزشکار و ۳ تیم ایران در یازدهمین روز بازی‌های کشورهای اسلامی به این شرح است: