به گزارش خبرنگار مهر، حسین رسولی، صبح سه‌شنبه در بازدید از روند ثبت‌نام کارت‌های مرزنشینی برای مددجویان شهرستان مریوان، اعلام کرد: این طرح که یکی از مصوبات مهم شورای اداری شهرستان است، به‌منظور کمک به کاهش مشکلات اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی به ویژه در مناطق مرزی طراحی شده و اکنون مراحل اجرایی آن در شهرستان مریوان آغاز شده است.

رسولی با اشاره به جامعه هدف این طرح افزود: براساس مصوبه صورت‌جلسه، خانوارهای دهک یک تا سه درآمدی مشمول دریافت کارت مرزنشینی خواهند بود و اولویت ثبت‌نام با خانوارهای دهک یک و دو است.

وی تصریح کرد: مددجویان می‌توانند با معرفی فرمانداری و مراجعه به دفاتر پیشخوان، ثبت‌نام اولیه خود را انجام دهند.

مدیرکل بهزیستی کردستان همچنین از شناسایی تعداد قابل توجهی از مددجویان واجد شرایط خبر داد و گفت: تاکنون سه هزار و ۲۸۹ مددجو در دهک‌های یک تا سه شناسایی شده‌اند که برای ثبت‌نام در این طرح معرفی شده‌اند.

رسولی بیان کرد: کارشناسان و مددکاران بهزیستی شهرستان مریوان، فرآیند شناسایی و معرفی این افراد را با دقت و حساسیت دنبال کرده‌اند.

به گفته وی، ثبت‌نام برای این طرح محدودیت زمانی ندارد و تا تکمیل مراحل نهایی ادامه خواهد داشت.

وی درباره مزایای این طرح توضیح داد: افرادی که کارت مرزنشینی دریافت می‌کنند، می‌توانند ماهانه یک بار کالاهایی را در بازارچه مرزی جابه‌جا کنند و به‌طور متوسط ماهانه ۲۴ میلیون ریال درآمد کسب کنند.

مدیزکل بهزیستی کردستان گفت: این درآمد می‌تواند در بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌های تحت پوشش تأثیر مثبتی داشته باشد.

رسولی اذعان کرد: دارندگان کارت مرزنشینی و اعضای خانواده‌شان برای خروج از کشور و ورود مجدد از پرداخت عوارض گمرکی معاف خواهند شد، که این امر مزیتی بزرگ برای خانوارهای ساکن در مناطق مرزی است.

این طرح به‌منظور ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی در مناطق مرزی طراحی شده و به‌طور چشمگیری به رفع مشکلات معیشتی و اجتماعی آن‌ها کمک خواهد کرد.