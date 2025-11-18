گواردیولا: جهان فلسطین را رها کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «gazetaexpress»، روز سه‌شنبه ۲۷ آبان ورزشگاه لوئیس کمپانیش بارسلونا میزبان دیدار خیریه بین تیم‌های کاتالونیا و فلسطین خواهد بود؛ مسابقه‌ای که بیش از ۲۵ هزار بلیت آن فروخته شده است.

تمام درآمد حاصل از این دیدار، صرف کمک‌های بشردوستانه و بازسازی غزه پس از فجایع اخیر خواهد شد؛ فجایعی که به گفته وزارت بهداشت غزه، تاکنون حدود ۷۰ هزار قربانی برجای گذاشته است.

جنگ اسرائیل علیه فلسطین از اکتبر ۲۰۲۳ و پس از حمله حماس به اسرائیل آغاز شد؛ حمله‌ای که در آن حدود ۱۲۰۰ نفر کشته و حدود ۲۵۰ نفر نیز گروگان گرفته شدند.

حملات گسترده به غزه بعدها از سوی یک کمیسیون سازمان ملل «نسل‌کشی» اعلام شد. با این حال، گواردیولا تأکید دارد که مردم باید با مشارکت در این بازی خیریه، همبستگی خود را با فلسطین نشان دهند؛ کشوری که به گفته او «رها شده» است.

او در گفتگویی بسیار صریح با شبکه RAC۱ گفت: این فقط یک مسابقه نمادین نیست. این روزها همه از همه‌چیز خبر دارند و با برگزاری این بازی، فلسطینی‌ها احساس می‌کنند هنوز بخش‌هایی از جهان هستند که به آن‌ها اهمیت می‌دهند.

او افزود: جهان فلسطین را رها کرده است. ما هیچ کاری نکرده‌ایم. آن‌ها مقصر نیستند که در آنجا به دنیا آمده‌اند. ما اجازه دادیم یک ملت کامل از بین برود. آسیبی که وارد شده، جبران‌ناپذیر است. نمی‌توانم تصور کنم انسانی در این دنیا باشد که از کشتارهای غزه دفاع کند. فرزندان ما هم می‌توانستند آنجا باشند و فقط به‌خاطر محل تولدشان کشته شوند. اعتماد من به رهبران جهان بسیار کم شده است؛ آن‌ها برای حفظ قدرتشان هر کاری می‌کنند.

اظهارات گواردیولا در شرایطی مطرح شده که خواسته‌های زیادی برای تعلیق اسرائیل از رقابت‌های بین‌المللی از سوی یوفا و فیفا مطرح شده است.

گزارش‌ها حاکی است یوفا تحت فشار افکار عمومی قصد داشت در جلسه کمیته اجرایی درباره احتمال محرومیت اسرائیل رأی‌گیری کند، اما با انتشار طرح صلح ترامپ، این روند متوقف شد.

با وجود مخالفت بسیاری از کشورها، اسرائیل از رقابت‌های مقدماتی جام جهانی کنار گذاشته نشد و در نهایت با قرار گرفتن در رتبه سوم گروه I، پشت نروژ و ایتالیا که هر دو نیز حضور اسرائیل را مورد اعتراض قرار داده بودند، کار خود را به پایان رساند. اسرائیل در هشت مسابقه خود ۱۲ امتیاز کسب کرد و کارش را با پیروزی ۴ بر ۱ مقابل مولداوی به پایان رساند.

بیش از ۷۰ ورزشکار از جمله پل پوگبا و حکیم زیاش نامه‌ای سرگشاده را امضا کرده‌اند که در آن از یوفا خواسته شده با الگوگیری از تصمیم درباره اخراج روسیه پس از حمله به اوکراین، اسرائیل را نیز از مسابقات محروم کند.

این نامه به الکساندر چفرین رئیس یوفا، تحویل داده شده است؛ چفرین پیش‌تر گفته بود موافق حذف ورزشکاران نیست زیرا معتقد است این اقدام تأثیری نخواهد داشت.

همچنین گزارش‌هایی منتشر شده که انجمن فوتبال ایرلند با اکثریت بالا به ارائه طرحی برای تعلیق اسرائیل از تمام رقابت‌های یوفا رأی داده است.

هایمیر هالگریمسون، سرمربی تیم ملی ایرلند که این تیم را به‌طور چشمگیری به جام جهانی رسانده، خواستار اقدام یوفا و فیفا شده و می‌گوید «هیچ تفاوتی بین محرومیت روسیه از یوفا و فیفا و عدم محرومیت اسرائیل» نمی‌بیند.