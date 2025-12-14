  1. ورزش
ولیعهد عربستان خواستار خرید باشگاه بارسلونا شد

پادشاهی عربستان سعودی با ارائه پیشنهاد نجومی خواستار خرید باشگاه بارسلونا اسپانیا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه بارسلونا اسپانیا در سال‌های اخیر با مشکلات مالی زیادی دست و پنجه نرم کرده به طوری که برای بازسازی ورزشگاه «کمپ نو» آبی و اناری پوشان مجبور به کمک از حامی مالی خود شدند تا اسم برند اسپانسر این باشگاه در ابتدای نام ورزشگاه قرار گیرد.

در همین رابطه «فرانسوا جایاردو» خبرنگار اسپانیایی خبر داد: محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی قصد دارد پیشنهادی شگفت‌انگیز به ارزش ۱۰ میلیارد یورو برای خرید باشگاه بارسلونا ارائه دهد.

این پیشنهاد در حالی مطرح شده که باشگاه کاتالانی با بدهی بیش از ۲.۵ میلیارد یورو مواجه است که پرداخت آن بسیار دشوار است و تنها مانع فعلی برای نهایی شدن این معامله، اعضای باشگاه هستند.

    نظرات

    • علی IR ۱۸:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      عالیه
    • CA ۱۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      خرید های این شازده کلأ استثنائیه مثل اون تابلو نقاشی 1500 دلاری جعلی که ایشون تو حراجی به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون دلار خرید. خدا بیشتر بده انشااله. فروشنده ها که همه دعا گو هستن.
    • محسن IR ۲۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      عربستان هر رسانه یا باشگاه بر خلاف اسرائیل عمل کند خریدار است تا آن را خفه کند
    • علی IR ۲۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      بخدا ما هم علاوه بر نفت ، گردشگری، منابع طبیعی، معدن ، صنعت ،و ... تولید داریم . پس ما چرا فقیریم؟
      • Asma9211 RO ۱۷:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
        ربطی به اون نداره اونا این پول رو از آمریکا بدست آوردن آمریکا نبود اصلا اونا نمیتونستن پول در بیارن تازشم آقای زنوزی اگه این پولی اونا میخوان بدن رو بده میتونه باهاش بارسلونا که هیچ رئال مادرید رو بخره
    • حسین IR ۰۸:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      پولداری یعنی همین
    • شهاب IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      خدا بیشتر بده بهش آدم باهوش هست فکر آینده کشورش هست
    • حامد IR ۱۸:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      کشور عربستان با سی درصد مردم مرفع و هفتاد درصد مردم فقیر داره زندگی میکنه ال سعود یکی از فاسد ترین حاکم های منطقه است که پول م قدرت رو به چند میلیون نفر میرسونه و هفتاد درصد رو فقیر و بی زبون نگه میداره و با پولهایی که باید برای صد درصد خرج کنه میره باشگاه فوتبال میخره من مکه رفتم کل کشور عربستان اندازه مشهد پیشرفت نداشته عربستان یا بیابونه یا خرابه کلا ده درصد کشورش ساخته شده کدومتون فیلم از داخل عربستان دیدین اصلا نشون نمیدن چون کشورشون خرابه و ویرانه است
    • IR ۲۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      کمی انسانیت بخر . اگر بتونی بخری انسانیت نداشته است رو .
    • محمد IR ۰۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      خود بن سلمان یک برند جهانیه ملت عرب باید به وجود این جوان وطن پرست افتخارکنند هرکجا یک ریال سرمایه گذاری کند ده میلیون ریال برای کشورش سود می‌آورد خوش به حال ملتش

