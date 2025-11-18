قاچاقچی لوازم آرایشی به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجف زاده در این زمینه، اظهار کرد: پرونده قاچاق انواع آرایش و بهداشتی شامل هزار و ۲۸۰ عدد صابون ۱۳۲ عدد شامپوی خارجی به ارزش یک میلیارد و ۵۳۴ میلیون ریال در شعبه چهارم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاهای کشف شده متخلف را به پرداخت ۵۳۴ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

نجف زاده افزود: شعبه همچنین مبلغ ۵۳۴ میلیون ریال معادل ارزش ریالی کالا از بابت حمل کالای قاچاق به حکم صادره اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۶۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

ضبط و معدوم سازی لوازم قنادی تاریخ مصرف گذشته در بوکان

نجف زاده در ادامه گفت: پرونده فروشگاه لوازم قنادی برای عرضه و فروش ۲۳۶ کیلوم لوازم قنادی تاریخ مصرف گذشته به ارزش ۷۷۲ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان بوکان رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر جمع آوری و معدوم سازی لوازم کشف شده به پرداخت سه میلیارد و ۸۸ میلیون ریال جریمه نقدی معادل چهار برابر میزان تخلف محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان گزارش تخلف را در بازرسی از واحد فروش لوازم قنادی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.