نجف زاده: ۷۶ هزار عدد انواع دارو از منزل مسکونی در میاندوآب کشف شد

ارومیه- مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از کشف بیش از ۷۶ هزار عدد انواع دارو از منزل مسکونی در میاندوآب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجف زاده در این زمینه افزود: پرونده نگهداری غیرمجاز مجاز ۷۶ هزار و ۷۷۱ عدد انواع دارو به ارزش ۲ میلیارد ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان میاندوآب رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط داروهای کشف شده متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی داروها محکوم کرد.

به گفته نجف زاده مأموران دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان میاندوآب داروهای ضبط شده را در پی اخبار و اطلاعات واصله و در بازرسی از یک منزل مسکونی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

تعزیر مشاور املاکی متخلف در ارومیه

نجف زاده گفت: پرونده مشاور املاک متخلف برای گران فروشی در حق کمیسیون انجام معامله به میزان ۲۹۵ میلیون ریال در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر پرداخت ۲۹۵ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی به پرداخت یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل چهار برابر میزان تخلف محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان اتاق اصناف شهرستان ارومیه گزارش تخلف را در پی شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از واحد مشاور املاکی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

    • شیرازی IR ۱۷:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
      این یه خیانت برای تمام بیمارانی هست که دنبال دارو برای سلامتیشون هستن

