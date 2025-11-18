کشف محموله قاچاق تبلت و لپ تاپ در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم ارزانی، رئیس پلیس‌راه پایتخت، از کشف یک محموله قابل توجه کالای قاچاق توسط عوامل گشت پاسگاه پلیس‌راه تهران کرج خبر داد.

وی گفت: مأموران هنگام بازرسی یک دستگاه سواری پراید در مسیر غرب به شرق اتوبان شهید فهمیده، به رفتارهای مشکوک راننده توجه کرده و خودرو را متوقف کردند. پس از بازرسی، مقادیری کالای قاچاق شامل ۵۴ دستگاه تبلت، ۱۴ دستگاه لپ‌تاپ، ۱۶ عدد ایرپاد و ۸ عدد لنز دوربین بدون هرگونه مدارک قانونی و گمرکی از داخل خودرو کشف و ضبط شد.

سرهنگ ارزانی افزود: راننده به‌دلیل حمل کالای قاچاق دستگیر و پس از تشکیل پرونده، به مراجع قضائی معرفی شد.

رئیس پلیس‌راه تهران در پایان با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا یکی از اولویت‌های پلیس است، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.

وی تأکید کرد: همکاری مردم نقش مهمی در پیشگیری از ورود کالای قاچاق و حمایت از تولید داخلی دارد.