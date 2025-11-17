امینی: متصدی حمل کتانی قاچاق ۱۰ میلیارد ریال در گیلان محکوم شد

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده حمل ۲۱۰ جفت کتانی قاچاق در شعبه دوم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کتانی‌های قاچاق، متخلف را به پرداخت ۱۰ میلیارد و ۸۵۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

امینی گفت: پلیس آگاهی در هنگام گشت زنی به یک دستگاه خودرو پیکان وانت مشکوک و در بازرسی، کتانی‌های قاچاق را کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.