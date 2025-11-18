  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۷ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۲۸

بازدید فرماندهان سپاه از پروژه «مهر خلیج فارس»

بازدید فرماندهان سپاه از پروژه «مهر خلیج فارس»

بندرعباس- سردار پاکپور، دریادار تنگسیری و سردار عابد در جریان سفری یک‌روزه به پالایشگاه مهر خلیج فارس، ضمن بررسی روند اجرا و بخش‌های مختلف پروژه، از تلاش متخصصان داخلی قدردانی کردند.

گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دریادار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه و سردار عابد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، از پالایشگاه مهر خلیج فارس بازدید کردند.

در این برنامه، فرماندهان ارشد سپاه از بخش‌های مختلف سایت از جمله ساختمان‌های غیر صنعتی و ناحیه آف‌ساید پالایشگاه مهر خلیج فارس بازدید به عمل آوردند. در جریان این بازدید، آنان در جریان نحوه اجرا، روند پیشرفت و کارکرد قسمت‌های مختلف پروژه قرار گرفتند.

مدیرعامل شرکت فلات به عنوان مجری و پیمانکار پروژه، گزارش جامعی از میزان پیشرفت پالایشگاه و نقش استراتژیک آن در تأمین بنزین و دستیابی به خودکفایی کشور ارائه کرد.

در پایان این بازدید، سردار پاکپور با تقدیر از تلاش متخصصان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) که موجب پیشرفت و سربلندی ایران اسلامی شده است، پیام «خداقوت» و «خسته نباشید» خود را از طریق مدیرعامل شرکت فلات به تمامی کارکنان و نیروهای شاغل در پروژه منتقل کرد.

کد خبر 6660198

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها