به گزارش خبرنگار مهر سرلشکر محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رزمایش اقتدار بسیج پایتخت با ادای احترام به ارواح شهدا، یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، دفاع از امنیت و کیان کشور، شهدای مدافع حرم و به‌ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه را گرامی داشت.

وی همچنین از شهدای برجسته‌ای همچون سردار سلامی، شهید باقری، شهید رشید، شهید حاجی‌زاده، شهید شادمانی، شهید محقق، شهید کاظمی، شهید ربانی، شهید محرابی و دیگر شهدای همراه ایشان یاد کرد و شهادت شهدای هسته‌ای و شهدای مردمی در جنگ ۱۲ روزه را بخشی ماندگار از حافظه ملی دانست.

سرلشکر پاکپور با اشاره به صدور فرمان تشکیل بسیج مستضعفین در پنجم آذر ۱۳۵۸ اعلام کرد: این فرمان در مقطعی صادر شد که کشور با شرایط بسیار خاص امنیتی مواجه بود. هم‌زمان با پیروزی انقلاب اسلامی، تحرکات گسترده‌ای از سوی گروهک‌های مسلح در مناطق شمال‌غرب، غرب، جنوب و بخش‌هایی از جنوب‌شرق کشور شکل گرفته بود و دشمن تلاش داشت از طریق فعال‌سازی جریان‌های تجزیه‌طلب، قومیت‌های مختلف را علیه یکپارچگی کشور تحریک کند.

فرمانده کل سپاه گفت: قومیت‌های اصیل ایرانی از جمله کرد، بلوچ و ترکمن همواره وابستگی و وفاداری عمیقی به جمهوری اسلامی داشته‌اند اما فعالیت گروهک‌های مسلح موجب بروز درگیری‌های شدید در کردستان و برخی مناطق پیرامونی کشور پیش از آغاز رسمی جنگ تحمیلی شد. در همین دوره، پیشمرگان مسلمان کرد به عنوان نیروهای مردمی و بسیجی نقش مهمی در دفاع از کشور ایفا کردند.

سرلشکر پاکپور از این دوره به عنوان زمان آغاز سازماندهی مردمی یاد کرد و افزود: با تشکیل بسیج و سپردن مسئولیت ساماندهی آن به سپاه پاسداران، ساختار دفاع مردمی در میانه سخت‌ترین تهدیدات امنیتی پایه‌گذاری شد.

سرلشکر پاکپور با مرور روند شکل‌گیری بسیج مستضعفین اعلام کرد: صدور فرمان تشکیل این نهاد در سال ۱۳۵۸ در یکی از پیچیده‌ترین مقاطع امنیتی کشور انجام شد و بسیج از نخستین روزهای فعالیت خود با چالش‌های متعدد تجزیه‌طلبی و تحرکات مسلحانه در نقاط مختلف کشور روبه‌رو بود.

وی بار دیگر بر نقش تاریخی پیشمرگان مسلمان کرد در دفاع از تمامیت ارضی و امنیت کشور تأکید کرد و تشکیل بسیج را آغازگر سازماندهی گسترده مردمی در سخت‌ترین شرایط امنیتی دانست.

سرلشکر پاکپور در ادامه به حضور پررنگ نیروهای بسیجی اهل سنت در جنوب‌شرق کشور اشاره کرد و اعلام کرد: حدود ۱۰ هزار نیروی بسیجی بومی این منطقه در خط مقدم مقابله با عملیات گروهک‌های تروریست در مرزها حضور دارند. این نیروها به‌عنوان بخشی از ساختار دفاع مردمی، مسئولیت‌های گسترده‌ای در ایجاد امنیت و مقابله با تهدیدات مرزی بر عهده گرفته‌اند.

فرمانده کل سپاه با اشاره به مأموریت‌های امدادی بسیج در بحران‌ها، بر سطح بالای انتظار مردم از این نهاد تأکید کرد و گفت: در هر حادثه‌ای از جمله سیل، زلزله یا حملات دشمن، سپاه و بسیج در عملیات آواربرداری، امدادرسانی و کمک به مردم جزو نخستین نیروهای حاضر در صحنه هستند.

به گفته فرمانده کل سپاه، این اعتماد عمومی مسئولیت بزرگی بر دوش نیروهای بسیجی قرار داده و ضرورت آمادگی کامل آنان را دوچندان کرده است.

سرلشکر پاکپور در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد بسیج در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و آن را نمونه‌ای روشن از حضور داوطلبانه و هوشمندانه نیروهای مردمی در دفاع از امنیت کشور دانست.

فرمانده کل سپاه اعلام کرد که از نخستین ساعات آغاز جنگ، بسیجیان در دو عرصه اصلی امنیت و مردم‌یاری وارد میدان شدند و حضور آنها در ایست و بازرسی‌ها، خیابان‌ها، کوچه‌ها و اتوبان‌ها نقش مهمی در جلوگیری از ایجاد ناامنی داشت.

وی گفت: در طول این جنگ، مردم نیز با همراهی و استقبال از نیروهای بسیجی، همکاری گسترده‌ای در ایجاد آرامش و حفظ امنیت شهری داشتند و این تعامل میان مردم و بسیج یکی از عوامل موفقیت در مدیریت بحران و کاهش تهدیدات امنیتی محسوب شد.