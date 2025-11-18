‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، مائو نینگ سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد که قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل درباره نوار غزه به‌طور کامل به مسئله «راه حل دو دولتی» نپرداخته و حقوق فلسطینی‌ها در تعیین سرنوشت خود را لحاظ نکرده است.

وی، دلیل رأی ممتنع چین به قطعنامه آمریکا برای غزه را توجه ناکافی این قطعنامه به موضوع تشکیل دولت فلسطین عنوان کرد.

این مقام چینی با بیان اینکه وضعیت مسائل کلیدی مانند سرنوشت غزه پس از پایان درگیری‌ها، در قطعنامه آمریکا «نامشخص» است، گفت: چین از مبارزه عادلانه مردم فلسطین برای احیای حقوق قانونی خود حمایت کرده و تلاش خواهد کرد تا صلح جامع، عادلانه و پایدار در این منطقه برقرار شود.

مائو نینگ همچنین تاکید کرد: چین از اقدامات شورای امنیت برای برقراری آتش‌بس پایدار، کاهش بحران انسانی و آغاز بازسازی غزه حمایت می‌کند.

جلسه شورای امنیت سازمان ملل دوشنبه شب به وقت نیویورک (بامداد سه شنبه به وقت تهران) درباره پیش‌نویس دو قطعنامه پیشنهادی آمریکا و روسیه درباره نوار غزه برگزار و قطعنامه ایالات متحده درباره غزه با ۱۳ رأی تصویب شد.

۱۳ عضو شورای امنیت به پیش نویس قطعنامه آمریکا درباره غزه رأی مثبت دادند و نمایندگان روسیه و چین به آن رأی ممتنع دادند. این قطعنامه، زمینه قانونی لازم برای ایجاد هیئت صلح و نیروی بین‌المللی تثبیت‌کننده آتش بس در غزه را ایجاد می‌کند.