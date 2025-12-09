  1. بین الملل
پرواز جنگنده‌های کره جنوبی پس از شناسایی ۹ هواپیمای نظامی روسی و چینی

کره جنوبی پس از آنکه ۷ هواپیمای نظامی روسیه و ۲ هواپیمای نظامی چین وارد منطقه شناسایی دفاع هوایی این کشور شدند، جنگنده‌هایش را به پرواز درآورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «سَوث چاینا مورنینگ پست»، ارتش کره اعلام کرد که هواپیماهای نظامی چین و روسیه امروز سه‌شنبه بدون اطلاع قبلی وارد منطقه دفاع هوایی کره جنوبی شدند و این امر باعث استقرار جت‌های جنگنده سئول شد.

بر اساس اعلام این رسانه، کره جنوبی اعلام کرد: پس از ورود ۷ فروند هواپیمای نظامی روسی و ۲ هواپیمای چینی به منطقه دفاع هوایی خود، جت‌های جنگنده سئول به نقطه مورد نظر اعزام شدند.

ستاد مشترک سئول در بیانیه‌ای اعلام کرد که هواپیماهای روسی و چینی حدود ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی (۹ صبح به وقت سنگاپور) وارد منطقه شناسایی دفاع هوایی کره (KADIZ) شدند.

کره جنوبی اذعان کرد که هیچیک از هواپیماهای روسی و یا چینی حریم هوایی سئول را نقض نکرده‌اند.

سئول اعلام کرد که در واکنش به این اقدام، «جت‌های جنگنده را برای انجام اقدامات تاکتیکی در آمادگی برای هرگونه احتمال احتمالی» به پرواز درآورده است.

