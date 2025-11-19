جزئیاتی از پویش «با هر کتاب سفری تازه را آغاز کن»

به گزارش خبرنگار مهر، پویش فرهنگی «با هر کتاب سفری تازه را آغاز کن» با رویکردی تازه در معرفی و ترویج کتاب شکل گرفته است؛ رویکردی که می‌کوشد تجربه مخاطب از کتاب را از لحظه نخست دگرگون کند. این پویش بر آن است که کتاب نه‌تنها یک محصول فرهنگی، بلکه دروازه‌ای به جهان‌های ناشناخته و روایت‌های خیال‌انگیز باشد؛ جهانی که مخاطب بتواند پیش از حتی ورق‌زدن کتاب، با آن ارتباط برقرار کند و حس ورود به فضای داستان را تجربه کند. در این طرح، تصویرسازی و هویت بصری با دقتی مفهومی شکل گرفته تا هر کتاب، خود به یک صحنه مستقل روایی تبدیل شود؛ صحنه‌ای که مخاطب را به کشف، خیال‌پردازی و آغاز سفری ذهنی دعوت می‌کند. این پویش با چنین نگاهی، کتاب را دوباره به یک اتفاق دیداری، یک تجربه احساسی و یک سفر آغازین تبدیل می‌کند.

محمدمحسن کربلایی‌زاده، طراح گرافیک این پویش در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، درباره روند طراحی گرافیکی پویش «با هر کتاب سفری تازه را آغاز کن» توضیح داد: ایده محوری این کمپین بر پایه‌ی تبدیل جهان هر کتاب به یک تصویر واحد شکل گرفته است؛ جهانی که مخاطب نه فقط آن را تماشا کند، بلکه وارد آن شود.

وی بیان کرد: هدف تیم طراحی این بود که بیننده تنها با یک جلد کتاب روبه‌رو نشود، بلکه آن‌قدر به فضای داستان نزدیک شود که احساس کند پا در همان سرزمین روایی گذاشته است.

به گفته کربلایی‌زاده، ساختار بصری تمامی طرح‌های کمپین مشترک بوده، اما محتوا در قالب‌های مستقل و متفاوت روایت شده است.

وی توضیح داد: نقطه کانونی در تمام طرح‌ها خود کتاب است؛ کتاب باز که لحظه روایت را نشان می‌دهد و کتاب بسته که هویت محصول را منتقل می‌کند. در این پروژه تلاش شده هر جلد کتاب صرفاً یک تصویر نباشد، بلکه یک تجربه داستانی موازی خلق کند؛ تجربه‌ای که هنگام مشاهده، این حس را به مخاطب القا کند که صحنه می‌تواند بخشی از خود داستان باشد و نه یک تصویر گرافیکی ساختگی.

کربلایی‌زاده افزود: هدف نهایی این پویش تبدیل دوباره کتاب به یک «اتفاق دیداری» بوده است؛ چیزی که مخاطب را حتی پیش از خواندن کتاب درگیر کند و به او این حس را بدهد که اگر این کتاب را باز کنم، وارد همین دنیا می‌شوم.

وی درباره نحوه اجرای فنی طرح‌ها نیز گفت: برای هر عنوان کتاب، یک محیط مفهومی اختصاصی ساخته شده که مستقیماً از جهان داستان آن اقتباس شده است؛ با این حال تلاش شده فضا بیش از حد روایی نشود و در قالب یک بیلبورد گرافیکی قابل ارائه باشد.

به گفته وی، طراحی هر صحنه با یک زبان تصویری مشترک انجام شده است، کتاب‌ها در جایگاهی ثابت قرار گرفته‌اند، عناصر مرتبط با داستان در پیش‌زمینه دیده می‌شوند و حس و حال کلی داستان در پس‌زمینه فضاسازی شده است.

کربلایی‌زاده این هماهنگی بصری را یکی از عوامل اصلی انسجام و تأثیرگذاری کمپین دانست.

