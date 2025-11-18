به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه سه شنبه در دیدار با مدیرکل و کارکنان کتابخانههای عمومی استان سمنان به مناسبت هفته «کتاب و کتابخوانی» در دفتر خود، با بیان اینکه استان سمنان در شاخصهای کتابخوانی رتبه بالاتری نسبت به دیگر استانها دارد، تاکید کرد: هرچند استان سمنان در زمینه کتاب و کتابخوانی از دیگر استانها عقب نیست اما آمار خرید کتاب به طور کلی در نقاط مختلف کشور پایین آمده که این امر علل مختلفی از جمله قیمت بالای کتاب و یا دسترسی سادهتر به نسخههای مجازی دارد.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند که «قلب من از پایین بودن آمار کتابخوانی به درد میآید» که این امر نشاندهنده اهمیت فوقالعاده کتابخوانی در دیدگاه مقام معظم رهبری است، خصوصاً در کشوری مانند ایران که همواره مردمی با فرهنگ و متمدن داشته است.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان سمنان با تاکید بر استفاده از روشهای مختلف برای فراگیر کردن فرهنگ کتابخوانی افزود: البته افرادی در همین شهر هستند که با وجود تمام سختیهای روزمره، اگر روزی کتابخوانی نکنند، نمیتوانند با خیال آسوده به خواب بروند چراکه با کتاب انس گرفتهاند.
مطیعی با اشاره به راهکارهایی برای افزایش آمار کتابخوانی در استان گفت: یکی از راهکارهای فراگیر شدن کتابخوانی این است که حلقههای مطالعاتی و فکری در بین نخبگان و متفکران ایجاد شود که بهترین مکان برای این حلقهها، فضای کتابخانه هاست، البته شنیدهام در سمنان کسانی هستند که علاقه بسیار زیادی به کتابخوانی دارند و همه روزه برای مطالعه در کتابخانه عمومی سمنان حضور مییابند.
وی افزود: یکی دیگر از راهکارهای ترویج فرهنگ کتابخوانی، برگزاری جلسات نقد کتاب و دیگر جلسات تخصصی کتابخوانی است که لازم است رونق بیشتری بگیرد؛ تکریم، تقدیر و معرفی نویسندگان دانشگاهی و حوزوی که در داخل یا خارج از استان هم زندگی میکنند، امر بسیار مهمی ست که نباید فراموش شود.
نماینده ولی فقیه در استان سمنان با اشاره به توصیههای رهبر معظم انقلاب برای ایجاد حلقههای معرفتیِ کتابخوانی و نیز جلسات خوانش کتاب به عنوان مقدمه انس با کتاب تصریح کرد: فعال بودن کتابخانههای هر شهر یا روستا، یکی از شاخصهای مهم رشد فرهنگ در آن منطقه است.
مطیعی با بیان اینکه نفسِ کتابخوانی، جدا از محتوای آن، نیز دارای موضوعیت است، گفت: رهبر معظم انقلاب بر خوانش کتابهای تاریخ معاصر و همچنین موضوعات مربوط به هشتسال دفاع مقدس تاکید بسیاری دارد.
