۲۷ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۴۶

فهیمی: طرح بیمه اجتماعی رانندگان را با جدیت پیگیری می‌کنیم

اردبیل-نماینده مردم پارس‌آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر سختی‌ها و مخاطرات شغل رانندگی گفت: رانندگان باید از پوشش حمایتی مناسب برخوردار شوند.

ابراهیم فهیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با تجلیل از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر رانندگان در مسیرهای بین‌شهری و درون‌شهری اظهار کرد: این قشر ستون اصلی حرکت اقتصاد کشور هستند و شایسته تقدیر و توجه بیشتری‌اند.

وی با بیان اینکه مجلس حمایت از طرح بیمه رانندگان را به‌صورت جدی دنبال می‌کند؛ افزود: مراحل تدوین و تصویب اولیه این طرح رو به پایان است و اراده جدی برای اجرای آن وجود دارد.

فهیمی تاکید کرد: نمایندگان استان اردبیل با هماهنگی یکدیگر می‌کوشند زمینه‌ای فراهم شود تا رانندگان با آرامش خاطر و پشتوانه قانونی محکم‌تر فعالیت خود را ادامه دهند.

