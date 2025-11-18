ابراهیم فهیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با تجلیل از تلاشهای خستگیناپذیر رانندگان در مسیرهای بینشهری و درونشهری اظهار کرد: این قشر ستون اصلی حرکت اقتصاد کشور هستند و شایسته تقدیر و توجه بیشتریاند.
وی با بیان اینکه مجلس حمایت از طرح بیمه رانندگان را بهصورت جدی دنبال میکند؛ افزود: مراحل تدوین و تصویب اولیه این طرح رو به پایان است و اراده جدی برای اجرای آن وجود دارد.
فهیمی تاکید کرد: نمایندگان استان اردبیل با هماهنگی یکدیگر میکوشند زمینهای فراهم شود تا رانندگان با آرامش خاطر و پشتوانه قانونی محکمتر فعالیت خود را ادامه دهند.
