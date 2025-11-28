ابراهیم فهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در چند سال اخیر، شعارهای سالانه مقام معظم رهبری پیوسته معطوف به مسائل رشد اقتصادی در کشور بوده و امسال نیز بهترین عنوان برای توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری در تولید انتخاب شده است که می‌تواند به بهبود وضعیت کشور بینجامد.

وی افزود: ما در دشت مغان، شامل شهرستان‌های پارس‌آباد و بیله‌سوار، پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بسیار خوبی در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی داریم. برگزاری این نمایشگاه‌ها و همایش‌ها، نوعی اطلاع‌رسانی و دعوت از سرمایه‌های شناور در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است تا صاحبان سرمایه، اندیشه، فناوری و تکنولوژی، به این نقطه از کشور سرازیر شوند.

نماینده پارس آباد بیله سوار و اصلاندوز در مجلس شورای اسلامی گفت: سرمایه‌گذاران می‌توانند برای سرمایه خود ارزش افزوده ایجاد کنند، چرا که بستر رشد و توسعه به‌خوبی فراهم شده است. انواع امکانات زیرساختی از جمله جاده‌های مواصلاتی، فرودگاه و گمرکات در این منطقه وجود دارد که همگی به‌عنوان مشوق‌ها و بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری عمل می‌کنند.

فهیمی ادامه داد: منطقه آزاد تجاری اردبیل-بیله‌سوار که نقطه شروع آن در دشت مغان است، الحمدلله شاهد ثبت شرکت‌های متعددی بوده و این شرکت‌ها به‌زودی فعالیت خود را آغاز خواهند کرد و از طرح‌های مختلف موجود در دشت مغان بهره‌برداری خواهند نمود.

وی افزود: در این منطقه، شرکت‌های بزرگی مانند کشت و صنعت مغان و شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس فعال هستند که هر یک برنامه‌های توسعه‌ای خود را پیش می‌برند. به‌عنوان مثال، مدیرعامل شرکت پارس در حال حاضر با سرمایه‌گذاران مختلف در حال مذاکره است که زمینه‌های همکاری در حوزه دامپروری، توسعه باغات و حتی تأمین انرژی از طریق انرژی‌های نو مانند پنل‌های خورشیدی را بررسی کنند.

نماینده پارس آباد بیله سوار و اصلاندوز گفت: امیدواریم در این همایش بتوانیم سرمایه‌گذاران متعددی را جذب کنیم. در این مسیر، نقش شما رسانه‌ها در عصر ارتباطات و اطلاع‌رسانی بسیار حیاتی است. تبلیغ و توجه شما به ظرفیت‌های این منطقه، می‌تواند به رشد و شکوفایی سرمایه‌ها و توسعه منطقه کمک شایانی کند.

فهیمی در پاسخ به پرسشی درباره روند تأخیر در راه‌اندازی منطقه آزاد، ادامه داد: باید گفت این منطقه نوپاست و الحمدلله فرآیند ساختاری و تشکیلاتی خود را با موفقیت طی کرده است. ساختار آن شکل گرفته، سازماندهی انجام شده و شرکت‌های متعددی به ثبت رسیده‌اند. اکنون این منطقه آماده است تا به‌صورت عملیاتی، فعالیت‌های اقتصادی ملموس خود را آغاز کند.