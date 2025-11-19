  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۹:۰۰

ردیف تعرفه خودروهای وارداتی از مجوز بهینه سازی مصارف ارزی استثنا شود

معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت خواستار استثنا شدن ردیف تعرفه خودروهای وارداتی از مجوز بهینه سازی مصارف ارزی از سقف سهمیه ارزی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حامد عاملی در نامه‌ای به محمدصادق مفتح جانشین وزیر در امور بازرگانی اعلام کرد: به منظور اجرای تکالیف قانونی در اجرای مصوبه شماره ۵۰۷۰۳/ ت ۶۳۸۸۱ ه- مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۱ هیأت محترم وزیران با موضوع واردات خودروی سواری از محل بند (ر) تبصره (۱) ماده واحد قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، خواهشمند است، دستور فرمائید ردیف تعرفه‌های ذیل در سقف اعداد اعلامی از فرایند مجوز سهمیه بهینه سازی مصارف ارزی و از سقف سهمیه ارزی دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل مستثنی شود.

کد خبر 6660743
فاطمه صفری دهکردی

