تصویب طرح تفصیلی و ضوابط احداث شهرک جوانان تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، ظفر محمدی روز سه شنبه در حاشیه جلسه کمیسیون ماده پنج تبریز، گفت: شهرک جوانان با ۱۶۴ هکتار مساحت در راستای انتقال و جابجایی سکونتگاه‌های غیر رسمی واقع در منطقه ۴۸ هکتاری در خط پهنه شمالی تبریز انجام شده است.

وی افزود: این شهرک به منظور تأمین سرانه مسکونی مورد نیاز برای باز آفرینی شهری، معوض مسیر گشایی‌ها در مناطق سکونتگاه‌های غیر رسمی، همچنین به منظور تأمین زمین برای طرح جوانی جمعیت انجام گرفته است و باید صرفاً در برنامه‌های باز زنده سازی بافت‌های فرسوده و با اهداف بازآفرینی استفاده شود.

معاون استاندار با بیان اینکه ۱۰ هکتار از این اراضی به شهرداری تبریز واگذار شده تا نسبت به احداث واحدهای مسکونی جهت واگذاری به ساکنین و گروه‌های هدف استفاده شود، ادامه داد: مابقی اراضی طی تفاهمنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار شده تا نسبت به آماده سازی شهرک اقدام نماید.

محمدی افزود: این طرح از سال ۱۳۹۹ آغاز شده که با پیگیری‌های استاندار محترم به سرانجام رسید.

وی ادامه داد: با تصویب طرح تفصیلی در کمیسیون ماده ۵ امروز و پس از ابلاغ رسمی به دستگاه‌های ذی مدخل، عملیات آماده سازی شهرک توسط بنیاد مسکن آغاز خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت؛ با توجه به ضرورت تعیین تکلیف املاک واقع در محله سنجران و لزوم ساماندهی املاک و ابنیه واقع در محله مذکور طرح تفصیلی موضعی محله سنجران که طی سالهای گذشته بدلیل راکد بودن موجب بروز مشکلاتی برای اهالی شده بود، امروز در صحن کمیسیون ماده ۵ تصویب شد.

وی افزود: طرح شهری مربوطه با هدف باز زنده سازی و بازگشت پویایی و زندگی شهری به محله تاریخی سنجران، پس از جلسات متعدد کارشناسی و بازدیدهای حضوری و فنی به تصویب کمیسیون ماده ۵ تبریز رسید.

محمدی گفت: با مصوبه طرح مقرر شد ضمن ساماندهی محله، مجوزها و مشوق‌های ساخت و ساز با رعایت ضوابط ارتفاعی مختص محله تاریخی مذکور و با الگوگیری از معماری ایرانی اسلامی تبریز، ضمن ایجاد شرایط ساخت و ساز و توسعه اراضی واقع در طرح، ارائه و عملیاتی گردد.

محمدی تاکید کرد: در این طرح فضاهای عمومی از قبیل فضای سبز فضاهای فرهنگی ورزشی و..، در طرح برای توسعه و پویایی و باز زنده سازی محله مذکور پیش بینی شده است.