به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد سعیدی روز سه‌شنبه در جلسه پایش نهضت ملی مسکن شهرهای جدید که با حضور فرزاد حسنی عضو هیئت مدیره و مدیران کل ستادی به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، افزود: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، همکاری بانک‌ها نسبت به گذشته بهبود یافته، اما در حوزه تأسیسات زیربنایی به ویژه آب و فاضلاب هنوز اقدام قابل توجهی از سوی متولیان امر صورت نگرفته است.

وی ابراز امیدواری کرد: با بسیج دستگاه‌های خدمات‌رسان، این واحدها هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد و گامی مؤثر در مسیر خانه‌دار شدن متقاضیان برداشته شود.

وی خاطرنشان کرد: از حدود ۲۷ هزار واحد مسکن ملی در حال اجرا در شهر جدید سهند بیش از ۲۰۰۰ واحد با بهترین کیفیت بهره برداری رسیده است.

گفتنی است در این جلسه، ضمن پایش آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن شهرهای جدید، روند پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، وضعیت قراردادها، موانع اجرایی و راهکارهای پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت.