به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان بشاگرد با حضور سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، جمشید خرمی فرماندار، حجتالاسلام والمسلمین حسین غلامی امام جمعه، محمد کاملی فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج و جمعی از اعضای شورا در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.
در آغاز نشست جمشید خرمی فرماندار بشاگرد با بیان اینکه آموزش و پرورش زیربنای توسعه پایدار است، گفت: هماهنگی بین دستگاهها، نظارت دقیق بر اجرای مصوبات و رسیدگی به مسائل مناطق دورافتاده باید در اولویت قرار گیرد.
وی تأکید کرد: دستیابی به اهداف توسعهای بدون تقویت حوزه آموزش امکانپذیر نیست.
سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده شرق هرمزگان نیز در این جلسه با اشاره به ضرورت توجه ویژه به آموزش در مناطق کمبرخوردار، اظهار داشت: توسعه زیرساختهای آموزشی در بشاگرد از مهمترین اولویتهای ما در مجلس است و تلاش میکنیم کمبودها و نیازهای این حوزه برطرف شود.
وی افزود: مسائل آموزشی شهرستان را در مجلس و دستگاههای مرتبط پیگیری خواهم کرد و به زودی زمینه دیدار مسئولان شورای آموزش و پرورش بشاگرد با وزیر آموزش و پرورش برای طرح مستقیم مطالبات فراهم میشود.
الیاس نظری سرپرست آموزش و پرورش بشاگرد نیز گزارشی از وضعیت آموزشی شهرستان ارائه داد و به کمبود فضاهای آموزشی، نیاز به تجهیز کلاسها، تأخیر در تکمیل پروژههای نیمهتمام و ضرورت تقویت فناوریهای آموزشی اشاره کرد.
او از اجرای برنامههای کیفیتبخشی، توسعه یادگیری هوشمند و افزایش مشارکت خانوادهها در فرایند تعلیم و تربیت خبر داد.
حجتالاسلام والمسلمین حسین غلامی امام جمعه بشاگرد نیز با تأکید بر اهمیت تربیت نیروی انسانی کارآمد و متعهد، گفت: بشاگرد نیازمند توجه جدیتر به توسعه آموزشی است و حمایت مسئولان استانی و ملی میتواند زمینهساز تحول اساسی در این حوزه باشد.
در پایان جلسه بر تقویت همکاری بین نهادهای آموزشی، اجرای برنامههای فرهنگی و آموزشی و پیگیری روند تکمیل پروژههای عمرانی مدارس تأکید و چند مصوبه برای تسریع در بهبود وضعیت آموزشی شهرستان تصویب شد.
نظر شما