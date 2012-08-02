جلسه شورای آموزش و پرورش ثلاث باباجانی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صالح میرانی با اشاره به مصوبات جلسات قبلی گفت: این طرح گامی مهم برای تحقق سند بنیادین آموزش و پرورش است.

رئیس آموزش و پرورش ثلاث باباجانی گفت: به دلیل هماهنگی و آمادگی بیشتر برای اجرای نظام آموزشی شش، سه، سه این مدیریت هماهنگ با کشور دو ماه زودتر از سال های قبل اقدام به سازماندهی نیروهای آموزشی کرده تا اگر مشکلی احتمالی وجود داشته باشد رفع شود و بتوان به بهترین نحو ممکن این نظام آموزشی را اجرا کرد .



اقبال محمدی، نظام جدید را که تحت عنوان سند تحول بنیادین ارائه شده است را برابر سند چشم انداز 20 ساله و قانون توسعه دانست .



معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش ثلاث باباجانی در این جلسه گفت: طرح هجرت سه که در حال اجرا است در وضعیت مناسبی به سر می برد و برای این طرح دو پایگاه پسرانه در شبانه روزی عشایری ابتکار و پایگاه دخترانه در دبیرستان شبانه روزی عصمت مشغول به فعالیت هستند که تا کنون چهار دوره که هر دوره 10 روز می باشد به پایان رسیده است.

رضا حسینی افزود: پایگاه های اوقات فراغت نیز درحال اجرای برنامه های فرهنگی ، آموزشی، ورزشی و مهارتی برای دانش آموزان شرکت کننده هستند.

وی تاکید کرد: سه پایگاه تابستانی اوقاتع فراغت در سطح شهر در حال ارائه فعالیت است.



