ضیایی: آموزش و پرورش در کانون توجهات دولت چهاردهم قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان بشاگرد با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان، فرماندار، اعضای شورا و مسئولان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

منوچهر ضیایی مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان در این جلسه با اشاره به اهمیت شورای آموزش و پرورش به عنوان مرکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کلان، اظهار داشت: یکی از برنامه‌های محوری ما در سفر به مناطق مختلف، تشکیل و فعال‌سازی شورای آموزش و پرورش شهرستان‌هاست که مورد تأکید وزارت آموزش و پرورش و استاندار هرمزگان نیز قرار دارد.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش امروز در کانون توجه گفتمان دولت قرار گرفته است، افزود: برگزاری بیش از دوازده جلسه شورای آموزش و پرورش استان، ده‌ها جلسه کارگروه کیفیت‌بخشی، انعقاد تفاهم‌نامه برای ۲۵۰ مدرسه و پیگیری مستقیم رئیس‌جمهور محترم از برنامه‌های آموزشی، نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای تحول در نظام تعلیم و تربیت است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان با اشاره به وضعیت پژوهش‌سرای دانش‌آموزی بشاگرد، تجهیز و آماده‌سازی این مرکز را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: پژوهش‌سراها می‌توانند جایگزین مناسبی برای کمبود فضاهای آزمایشگاهی مدارس باشند و نقش مهمی در پرورش روحیه پژوهشگری دانش‌آموزان ایفا کنند.

وی همچنین از اختصاص اعتبارات برای هوشمندسازی بخشی از کلاس‌های درس تا پایان سال، اجرای طرح‌های کیفیت‌بخشی آموزشی و حمایت از دانش‌آموزان پایه دوازدهم برای آمادگی کنکور خبر داد.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان با اشاره به نگاه ویژه دولت به مناطق کمتر برخوردار، گفت: در سفر رئیس‌جمهور به استان، اعتبارات قابل توجهی برای بازسازی کلاس‌های تخریبی، تجهیز هنرستان‌ها و توسعه فضاهای آموزشی شهرستان بشاگرد مصوب شده که به‌صورت مرحله‌ای در حال اجراست.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان با تأکید بر لزوم پیگیری مصوبات شورا، اظهار امیدواری کرد با همدلی و مشارکت همه دستگاه‌ها، شاهد ارتقای شاخص‌های آموزشی، کاهش بازماندگی از تحصیل و ایجاد آینده‌ای روشن برای کودکان و نوجوانان شهرستان بشاگرد باشیم.