دیدار استاندار هرمزگان با مردم بشاگرد در مصلی سردشت

به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان به همراه سید عبدالکریم هاشمی، نماینده مردم شرق استان، جمشید خرمی، سرپرست فرمانداری بشاگرد، معاونان استاندار و جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و مسئولان شهرستان، در مصلی شهر سردشت با حجت‌الاسلام غلامی، امام جمعه بشاگرد، و مردم منطقه دیدار کرد.

در این دیدار، شهروندان مسائل و نیازهای خود را در حوزه خدمات عمومی، زیرساخت‌های عمرانی، آب و برق پایدار، شبکه‌های آموزشی و بهداشتی مطرح کردند.

استاندار هرمزگان بر اهمیت شنیدن مطالبات مردم و برنامه‌ریزی عملیاتی برای رفع مشکلات تاکید کرد و سرپرست فرمانداری نیز حضور مسئولان در میان مردم را فرصتی برای طراحی راهکارهای مؤثر خواند.

حجت‌الاسلام غلامی نیز خواستار اجرای برنامه‌های بلندمدت برای توسعه منطقه و مشارکت مردم در فرآیند تصمیم‌گیری شد. این دیدار گامی مهم در جهت ارتباط مستقیم و شفاف مسئولان با شهروندان بشاگرد محسوب می‌شود.