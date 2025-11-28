  1. استانها
  2. هرمزگان
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۳

دیدار استاندار هرمزگان با مردم بشاگرد در مصلی سردشت

بشاگرد_استاندار هرمزگان به همراه مسئولان استانی و شهرستانی در مصلی سردشت با امام جمعه و مردم بشاگرد دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان به همراه سید عبدالکریم هاشمی، نماینده مردم شرق استان، جمشید خرمی، سرپرست فرمانداری بشاگرد، معاونان استاندار و جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و مسئولان شهرستان، در مصلی شهر سردشت با حجت‌الاسلام غلامی، امام جمعه بشاگرد، و مردم منطقه دیدار کرد.

در این دیدار، شهروندان مسائل و نیازهای خود را در حوزه خدمات عمومی، زیرساخت‌های عمرانی، آب و برق پایدار، شبکه‌های آموزشی و بهداشتی مطرح کردند.

استاندار هرمزگان بر اهمیت شنیدن مطالبات مردم و برنامه‌ریزی عملیاتی برای رفع مشکلات تاکید کرد و سرپرست فرمانداری نیز حضور مسئولان در میان مردم را فرصتی برای طراحی راهکارهای مؤثر خواند.

حجت‌الاسلام غلامی نیز خواستار اجرای برنامه‌های بلندمدت برای توسعه منطقه و مشارکت مردم در فرآیند تصمیم‌گیری شد. این دیدار گامی مهم در جهت ارتباط مستقیم و شفاف مسئولان با شهروندان بشاگرد محسوب می‌شود.

