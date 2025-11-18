صدای سرفه جانبازان شیمیایی سند اوج مظلومیت ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین همایش بینالمللی جانبازان شیمیایی با عنوان «نفسهای سوخته» در تالار فردوسی مجتمع ولیعصر (عج) بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، ضمن حضور در این همایش اظهار کرد: برگزاری این همایش قابل ستایش است؛ چراکه جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تأسیس با رهبری امام (ره) با چالشهای فراوانی از سوی دشمنان روبهرو بود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره مردم کشور ما قربانی کینه دشمنان بودهاند.
وی با اشاره به اینکه تاریخ کشور مظلوم ما بهای ندای مظلومیت خود را داده است، ادامه داد: هیچیک از سازمانهای بینالمللی به دادخواهی مظلومیت مردم ایران گوش ندادند. از ابتدای انقلاب درگیر تروریسم کور شدیم و تعدادی از مسئولان و مردم عادی به این جرم که نمیخواستند نوکر آمریکا و امپریالیسم باشند، به شهادت رسیدند. امروز همان تروریستها در دامن آنها در حال توطئه مجدد علیه ملت ایران و سایر ملتها هستند.
حجتالاسلام انصاری گفت: امروز سند اوج مظلومیت ملت ایران، صدای سرفه بزرگمردانی است که قربانی سلاحهای شیمیایی و ممنوعه یا کشتار جمعی شدند. صدای این قربانیان در زمان جنگ تحمیلی شنیده نشد. مردم ما و شهروندان اقلیم کردستان قربانی رژیم سفاک صدام شدند. به همت بنیاد شهید و وزارت خارجه و سایر دستگاهها در دو پرونده شیمیایی اقامه دعوا شد و در هر دو مورد حکم دادگاه لاهه با تأخیر به نفع قربانیان صادر شد. یکی از قوههای اقامه حق در کنار قدرت نظامی و دفاعی، قدرت دیپلماسی فعال و دیپلماسی حقوقی فعال است که باید با جدیت پیگیری شود.
وی با اشاره به وضعیت غزه یادآور شد: در همین دادگاه لاهه با شکایت آفریقای جنوبی، پروندهای نیز علیه نتانیاهو در دادگاه کیفری در دست تعقیب است. روزی خواهد رسید که این جنایتکاران در دادگاه عقل نزد مردم آزاده جهان محکوم خواهند شد.
حجتالاسلام انصاری با اشاره به برگزاری دادگاه منافقین توضیح داد: در این زمینه باید مستندسازی و اقدام بههنگام در همان روزهای پیوسته به حوادث انجام شود و شرط اول پیروزی در میدان و کارزار حقوقی همین عمل است. در مورد مستندسازی جنایتهای منافقین با ۳۰ سال تأخیر این اقدام را انجام دادیم. اگر زودتر انجام میدادیم، لااقل این تروریستها در امنیت نبودند و اقدامات جنایتکارانه بیش از هزار نفر از آنان محدود میشد. امروز بیش از ۶۰ هزار نفر از قربانیان سلاحهای شیمیایی در جهان وجود دارند که ما در برابر صبر آنان خشوع میکنیم. در قضیه شیمیایی نیز باید «همزمان مستندسازی کنیم تا نوع ماده ممنوعه مشخص شود»، «مکان کاربرد سلاحها کجا بوده است» و «مشخصات جانبازان و قربانیان ثبت شود» تا در دادگاههای بینالمللی به آن رسیدگی شود.
معاون حقوقی رئیسجمهور تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه، همزمان با تمامی نیروهای نظامی و حقوقی، مستندسازی را آغاز کردیم که در مراحل پایانی قرار دارد. این اسناد بهمنظور رسیدگیهای حقوقی و کیفری در دو دسته داخلی و خارجی تنظیم شده و زمان آن رسیده است که کشورهای همسو و همجهت و کشورهای مستقل در یک کارزار هماهنگ، نظام حقوقی ناکارآمد بینالمللی را در برابر این جنایات پاسخگو کنند. غزه هنوز سند زنده این جنایات است و این مراکز ناکارآمد باید احیا شوند و دیوان کیفری بینالمللی و دیوان بینالمللی دادگستری در دفاع از حقوق ملتها به صحنه بیایند و شورای امنیت سازمان ملل، بهجای حفظ قدرت چند قدرت جهانی، به پایگاهی برای دفاع از جمعیت کره زمین تبدیل شود.
وی افزود: آمریکا ممکن است امروز سلاح شیمیایی به کار نبرد، اما غزه محل آزمایش تمام سلاحهای آمریکا و کشورهای غربی بود و این ننگ باید از دامن نظام حقوقی بینالمللی پاک شود.
معاون حقوقی رئیسجمهور در پایان تأکید کرد: در این همایش باید راهکارهایی به دست بیاید تا بتوانیم با استفاده از نظام و ابزار حقوقی از تکرار چنین جنایتهایی پیشگیری کنیم و معاونت حقوقی ریاستجمهوری آمادگی آموزش مستندسازی حوادث اینچنینی را دارد.
