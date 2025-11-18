به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، کمیته‌های مقاومت فلسطین در واکنش به قتل عام اردوگاه عین الحلوه بیانیه‌ای صادر کردند.

در این بیانه آمده است: ما قتل عام وحشتناک فلسطینیان را که توسط دشمن صهیونیستی در اردوگاه عین الحلوه انجام شد، به شدت محکوم می‌کنیم.

کمیته‌های مقاومت فلسطین افزودند: این قتل عام جدید بار دیگر چهره واقعی رژیم صهیونیستی را که بر اساس قتل عام و نسل‌کشی بنا شده است آشکار می‌کند. حمله به اردوگاه عین الحلوه را ضربه‌ای محکم به همه کسانی می‌دانیم که به عادی‌سازی، همزیستی و توافقات صلح با اشغالگران دل بسته‌اند.

دشمن صهیونیستی ساعتی قبل اردوگاه «عین الحلوه» در شهر صیدا واقع در جنوب لبنان را هدف حمله پهپادی قرار داد که بر اثر آن ۱۳ نفر شهید و تعدادی زخمی شدند.

رژیم صهیونیستی طی روزهای گذشته بارها آتش بس را نقض کرده و مناطق مختلف لبنان را هدف قرار داده است.