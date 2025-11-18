به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، «محمد الحاج موسی»، سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین حمله رژیم صهیونیستی به اردوگاه «عین الحلوه» در جنوب لبنان را محکوم کرد.

وی افزود: حمله به یک مکان پرجمعیت که منجر به شهادت و زخمی شدن شماری از هموطنان فلسطینی ما شده، بخشی از سیاست تجاوز مداوم علیه مردم ما در غزه، کرانه باختری و خارج از کشور است.

سخنگوی جهاد اسلامی فلسطین در ادامه اظهار داشت: ادعاهای اشغالگران برای توجیه این جنایت بی‌اساس است و هدف از طرح آن مشروعیت بخشیدن به هدف قرار دادن مستقیم غیرنظامیان است.

وی تاکید کرد که رژیم اشغالگر صهیونیستی باید مسئولیت کامل عواقب این تجاوز را که خطراتی جدی برای فلسطین و منطقه دارد بر عهده بگیرد.

دشمن صهیونیستی ساعتی قبل اردوگاه «عین الحلوه» در شهر صیدا واقع در جنوب لبنان را هدف حمله پهپادی قرار داد که بر اثر آن ۱۳ نفر شهید و تعدادی زخمی شدند.

رژیم صهیونیستی مدعی شد که یک مرکز آموزشی جنبش حماس را در عین الحلوه هدف قرار داده است. جنبش حماس این ادعای اسرائیل را تکذیب و اعلام کرد که اسرائیل یک زمین ورزشی را هدف قرار داده است.

رژیم صهیونیستی طی روزهای گذشته بارها آتش بس را نقض کرده و مناطق مختلف لبنان را هدف قرار داده است.