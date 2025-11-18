حماس حمله اسرائیل به لبنان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای حمله رژیم صهیونیستی به یک منطقه پرجمعیت در اردوگاه «عین الحلوه» واقع در جنوب لبنان را به شدت محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است که این تجاوز رژیم اسرائیل، حمله وحشیانه به مردم بی‌دفاع فلسطین و نقض حاکمیت لبنان است.

حماس ادعاها و اتهامات ارتش رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه محل هدف قرار گرفته شده یک مجتمع آموزشی متعلق به این جنبش بوده است را تکذیب کرد.

حماس افزود: ادعای صهیونیست‌ها با هدف توجیه تجاوز جنایتکارانه آنها و تحریک خشونت علیه اردوگاه‌های فلسطینی و مردم فلسطین مطرح شده است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: آنچه هدف قرار گرفت، یک زمین ورزشی بود که ساکنان این اردوگاه از آن استفاده می‌کردند.

حماس اعلام کرد که تعدادی جوان فلسطینی که در این زمین ورزشی حضور داشتند، توسط رژیم اسرائیل هدف قرار گرفته شدند.

حماس در پایان این بیانیه رژیم اشغالگر صهیونیستی را مسئول کامل این جنایت فجیع علیه مردم فلسطین و مردم لبنان دانست.

دشمن صهیونیستی ساعتی قبل اردوگاه «عین الحلوه» در شهر صیدا واقع در جنوب لبنان را هدف حمله پهپادی قرار داد که بر اثر آن ۱۳ نفر شهید و تعدادی زخمی شدند.

رژیم صهیونیستی طی روزهای گذشته بارها آتش بس را نقض کرده و مناطق مختلف لبنان را هدف قرار داده است.