به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین روز بازی‌های کشورهای اسلامی روز گذشته (سه شنبه ۲۷ آبان) در ۵ رشته تیمی و انفرادی برای کاروان ورزش ایران پیگیری شد که ماحصل آن کسب ۵ مدال شامل ۲ طلا، ۲ نقره و یک برنز در کشتی و دوومیدانی بود.

در این روز از بازی‌ها کشتی فرنگی ایران توسط سعید اسماعیلی و غلامرضا فرخی در وزن ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم صاحب ۲ مدال طلا شد. امیر عبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم مدال نقره گرفت و علی احمدی‌وفا هم در وزن ۶۰ کیلوگرم صاحب مدال برنز شد. دیگر مدال ایران در این روز از بازی‌ها با نایب قهرمانی محمدرضا طیبی در پرتاب وزنه به دست آمد.

با احتساب این ۵ مدال جدید، مجموع مدال‌های ایران به ۵۹ مدال افزایش یافت اما این افزایش تأثیری در بهبود وضعیت کاروان ایران در جدول توزیع مدال‌ها نداشت و تنها کمک کرد تا جایگاهش در رده سوم تثبیت شود.

این در حالی است که با آغاز رقابت‌های کشتی و ورود فرنگی کاران این امید بود که کاروان ایران بالاخره بتواند در رقابت با ازبکستان، جایگاه دومی جدول توزیع مدال‌ها را از کاروان ورزش این کشور بگیرد اما این مهم در پایان رقابت‌های روز یازدهم بازی‌های کشورهای اسلامی و اولین روز مسابقات کشتی این دوره بازی‌ها نه تنها رقم نخورد بکله فاصله کاروان دو کشور دورتر هم شد.

در پایان رقابت‌های روز دهم ازبکها با ۴ طلا و ۶ مدال نقره بیشتر سایه خود را روی ورزش ایران سنگین‌تر کرده بودند. آنها در روز یازدهم که کاروان ایران ۵ گرفت، صاحب ۱۴ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۵ برنز) شدند. اینگونه در شبی که تیم ملی فوتبال ایران مغلوب ازبکستان شد، کاروان ایران هم نتوانست در رقابت برای جایگاه دومی بازی‌های کشورهای اسلامی به ازبکستان برسد و حتی با ۶ طلا و ۱۲ نقره کمتر، از کاروان این کشور دورتر هم شد.

در جدول توزیع مدالی ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی و پیش از رقابت‌های روز دوازدهم که امروز (چهارشنبه ۲۸ آبان) برگزار می‌شود، ترکیه کماکان با اقتدار صدر جدول را در اختیار دارد. این صدرنشینی با ۱۳۰ مدال شامل ۶۵ طلا، ۳۷ نقره و ۲۸ برنز در اختیار این کشور است. ازبکستان با ۷۹ مدال شامل ۲۵ طلا، ۲۹ نقره و ۲۵ برنز در رده دوم ایستاده است و ایران هم با ۵۹ مدال شامل ۱۹ طلا، ۱۷ نقره و ۲۳ برنز همچنان سوم است.

جدول توزیع مدال‌های ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی پیش از آغاز رقابت‌های روز دوازدهم به این شرح است:

مدال‌های کاروان ورزش ایران که با نام «سفیران اقتدار» در ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی شرکت کرده اند در ۱۳ رشته جودو (یک مدال)، شنا (۵ مدال)، تنیس روی میز (۵ مدال)، وزنه برداری (۱۵ مدال)، بوکس (یک مدال)، فوتسال (ِیک مدال)، کارته (۵ مدال)، والیبال (۲ مدال)، موی تای (۴ مدال)، تکواندو (۸ مدال)، ووشو (۶ مدال)، دوومیدانی - پارادوومیدانی (۲ مدال)، کشتی فرنگی (۴ مدال) به دست آمده است.

مدال‌آوران کاروان ورزش ایران در ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی هم به این شرح هستند:

مدال طلا

۱- سامیار عبدلی (شنا - ۵۰ متر قورباغه)

۲- ایلیا صالحی پور (وزنه برداری - ۸۸ کیلوگرم - یک ضرب)

۳ - فاطمه صادقی (کاراته - کاتا انفرادی)

۴ - مهسا بهشتی (وزنه برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم - دوضرب)

۵ - سارا بهمنیار - (کاراته)

۶- تیم ملی فوتسال

۷ - آتوسا گلشادنژاد (کاراته)

۸- ندا شهسواری و شیما صفایی (تنیس روی میز - دوبل)

۹- تیم ملی والیبال

۱۰- ندا شهسواری (تنیس روی میز)

۱۱- ساینا کریمی (تکواندو)

۱۲- سارا شفیعی (ووشو)

۱۳- سهیلا منصوریان (ووشو)

۱۴- امیرحسین همتی (ووشو)

۱۵- علی اصغر علیمرادیان (تکواندو)

۱۶- عرفان محرمی (ووشو)

۱۷- یاسین خسروی (پرتاب وزنه)

۱۸- سعید اسماعیلی (۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۱۹- غلامرضا فرخی (۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

مدال نقره

۱- امیرحسین هدایی، بنیامین فرجی و محمد موسوی (تنیس روی میز -تیمی)

۲- ایلیا صالحی پور (وزنه برداری - ۸۸ کیلوگرم - مجموع)

۳- علیرضا معینی (وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم یکضرب)

۴ - علیرضا معینی (وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم مجموع)

۵- علیرضا نصیری (وزنه برداری - دسته ۱۱۰ کیلوگرم)

۶- هومر عباسی (شنا - ماده ۵۰ متر کرال پشت)

۷- مرتضی نعمتی (کاراته)

۸- صالح اباذری (کاراته)

۹- فرشته حسن زاده (موی تای -وزن ۵۰–۴۵ کیلوگرم)

۱۰- زهرا اکبری (موی تای -وزن ۶۰- کیلوگرم)

۱۱- فاطمه حسینی (موی تای - وزن ۶۵-۶۰ کیلوگرم)

۱۲- مجید هاشم بیگی (موی تای - وزن ۸۰-۷۵ کیلوگرم)

۱۳- فربد طالشی (ووشو)

۱۴- امیررضا صادقیان (تکواندو)

۱۵- یلدا ولی نژاد (تکواندو)

۱۶- امیر عبدی (۷۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۱۷- محمدرضا طیبی (دوومیدانی - پرتاب وزنه)

مدال برنز

۱- مریم بربط (جودو - وزن ۷۰- کیلوگرم)

۲- دانیال شه بخش (بوکس - ۶۰ کیلوگرم)

۳- محمد قاسمی، مهدی غلامی، علی رشیدپور و متین سهران (شنا - ۴ در ۲۰۰ متر)

۴- ریحانه کریمی (وزنه برداری - دو ضرب ۶۹ کیلوگرم )

۵- ریحانه کریمی (وزنه برداری - مجموع ۶۹ کیلوگرم)

۶- ایلیا صالحی پور (وزنه برداری - مجموع ۸۸ کیلوگرم - دوضرب)

۷- ندا شهسواری، شیما صفایی و ستایش ایلوخانی (تنیس روی میز)

۸- محمدمهدی غلامی (شنا - ۲۰۰ متر پروانه)

۹- زهرا حسینی (وزنه برداری - ۷۷ کیلوگرم)

۱۰ - علیرضا معینی (وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم دو ضرب)

۱۱ - مهسا بهشتی (وزنه برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم - یک ضرب)

۱۲ - مهسا بهشتی (وزنه برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم - مجموع)

۱۳ - محمد قاسمی (شنا - ۲۰۰ متر آزاد)

۱۴ - رضا حسن پور (وزنه برداری - دسته ۱۱۰ کیلوگرم - دوضرب)

۱۵- رضا حسن پور (وزنه برداری - دسته ۱۱۰ کیلوگرم - مجموع)

۱۶- امیرحسین هدایی و بنیامین فرجی (تنیس روی میز - دونفره)

۱۷- تیم ملی والیبال زنان

۱۸ - علی خوش روش (تکواندو)

۱۹ - هستی محمدی (تکواندو)

۲۰ - روژان گودرزی (تکواندو)

۲۱ - شهربانو منصوریان (ووشو)

۲۲- ملیکا میرحسینی (تکواندو)

۲۳- علی احمدی وفا (۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)