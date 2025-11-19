به گزارش خبرنگار مهر، ششمین دوره بازی های کشورهای اسلامی امروز (چهارشنبه ۲۹ آبان) با برگزاری رقابت های روز دوازدهم در ریاض پیگیری می شود.

کشتی فرنگی، دوومیدانی، پارادوومیدانی، شمشیربازی (اسلحه سابر)، هندبال (زنان) و بسکتبال سه نفره (مردان و زنان) رشته هایی هستند که کاروان ایران در این روز از بازی ها در آن نماینده خواهد داشت.

بر این اساس ۸ ورزشکار کشورمان در بخش انفرادی ۴ رشته و ۳ تیم در ۲ رشته در این روز از بازی ها به رقابت با حریفان شان خواهند پرداخت.

کاروان ورزش ایران تا پیش از رقابت های امروز با ۵۹ مدال شامل ۱۹ طلا، ۱۷ نقره و ۲۳ برنز همچنان در رده سوم ایستاده است|:

برنامه ورزشکاران کاروان ایران در روز دوازدهم بازی های کشورهای اسلامی به این شرح است: