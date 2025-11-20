  1. ورزش
۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۷:۰۱

بازیهای کشورهای اسلامی - ریاض

برنامه روز سیزدهم بازی‌های اسلامی/ رقابت ۱۰ ورزشکار و ۳ تیم ایران

سیزدهمین روز بازی‌های کشورهای اسلامی برای کاروان ورزش ایران با رقابت «سفیران اقتدار» در بخش انفرادی و تیمی ۶ رشته پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین دوره بازی های کشورهای اسلامی امروز (پنجشنبه ۲۹ آبان) با برگزاری رقابت های روز سیزدهم در ریاض پیگیری می شود.

جوجیتسو (۳ ورزشکار)، پارادوومیدانی (۲ ورزشکار)، دوومیدانی (۳ ورزشکار)، کشتی آزاد (۲ ورزشکار)، هندبال (زنان)، شمشیربازی (تیمی اسلحه سابر و اپه) ۶ رشته ای هستند که در این روز ورزشکاران کشورمان در آنها، رقابت خود با نمایندگان دیگر کشورها را برگزار می کنند.

در مجموع کاروان ورزش ایران که با نام «سفیران اقتدار» در بازی های کشورهای اسلامی شرکت کرده اند، در روز سیزدهم این بازی ها ۱۰ ورزشکار و ۳ تیم خواهند داشت.

