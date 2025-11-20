به گزارش خبرنگار مهر، ششمین دوره بازی های کشورهای اسلامی امروز (پنجشنبه ۲۹ آبان) با برگزاری رقابت های روز سیزدهم در ریاض پیگیری می شود.

جوجیتسو (۳ ورزشکار)، پارادوومیدانی (۲ ورزشکار)، دوومیدانی (۳ ورزشکار)، کشتی آزاد (۲ ورزشکار)، هندبال (زنان)، شمشیربازی (تیمی اسلحه سابر و اپه) ۶ رشته ای هستند که در این روز ورزشکاران کشورمان در آنها، رقابت خود با نمایندگان دیگر کشورها را برگزار می کنند.

در مجموع کاروان ورزش ایران که با نام «سفیران اقتدار» در بازی های کشورهای اسلامی شرکت کرده اند، در روز سیزدهم این بازی ها ۱۰ ورزشکار و ۳ تیم خواهند داشت.