خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- نسیم راوند: ۱۲ اردیبهشت امسال بود که کلنگ کارخانه خودروهای هیبریدی مارگون با سر و صدای زیاد و تشریفات خاصی با حضور مسئولان استانی و نماینده سرمایه‌گذار در زمینی به مساحت ۴۰ هزار متر مربع در دشت سقاوه این شهرستان به زمین زده شد.

این کارخانه‌ای قرار بود با ظرفیت تولید ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی هیبردی در سال و سرمایه‌گذاری ۵۰۴ میلیون دلاری و اشتغال‌زایی ۲ هزار نفر احداث و فاز اول آن در مدت ۱۵ ماه به بهره‌برداری برسد.

کارخانه‌ای که در روز کلنگ‌زنی با سخنرانی مسئولان و عزم آنها برای احداث در زمان تعیین شده، امید را در دل هزاران جوان تحصیل‌کرده اما بیکار کهگیلویه و بویراحمد و مارگون روشن کرد و لحظه به لحظه پیگیر روند پیشرفت این پروژه بودند اما با گذشت بیش از چند ماه پروژه، پیشرفت فیزیکی مناسب نداشت.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم در تیرماه امسال در سفری غیر منتظره به مارگون رفت و بعد از بازدید از این پروژه گفته بود، ساخت این کارخانه ۱۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اما ظاهراً میزان پیشرفت پروژه این میزان نیست و پروژه با پیشرفتی کمتر از این عدد متوقف شده است.

تعطیلی کارخانه‌ای که موجی از انتقادات مردم و مسئولان را در پی داشت.

رها کردن کارخانه ساخت ماشین‌های هیبردی از سوی مسئولان قابل توجیه نیست

امام جمعه مارگون در گفت‌وگو با مهر با انتقاد از نیمه کاره رها شدن پروژه‌های شهرستان گفت: برخی پروژه‌ها در دهه فجر کلنگ‌زنی شدند اما هنوز خبری از اجرای آنها نیست، نمونه آنها کارخانه تولید خودروهای هیبریدی است که سرمایه‌گذاران استان پولشان را طلب دارند و جوانان شاغل در آن بلاتکلیف مانده‌اند.

وی با اشاره به اینکه این پروژه اشتغال و امیدی در شهرستان ایجاد نکرد، افزود: استاندار باید به مردم گزارش دهد که چند پروژه در این شهرستان کلنگ‌زنی و چند پروژه به بهره‌برداری رسیده است، مردم منتظر پاسخگویی صادقانه بدون وعده‌های تکراری هستند.

روند کلی پروژه بسیار کند یا متوقف است

در این رابطه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم در گفت و گو با خبرنگار مهر دلیل اصلی توقف را پرداخت نشدن مطالبات طلبکاران اعلام کرد و گفت: برخی ماشین‌آلات هنوز در محل مورد نظر مشغول به کارند، اما روند کلی پروژه بسیار کند یا متوقف است.

احسان عسکری افزود: پروژه‌های اقتصادی با پروژه‌های عمرانی دولتی تفاوت دارند و منابع مالی آن‌ها باید توسط بخش خصوصی تأمین شود.

به دنبال رایزنی با سرمایه‌گذاران جدید عمانی و چینی هستیم

استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم در همین خصوص با اشاره به اینکه با سرمایه‌گذار قبلی این پروژه که چینی بود به توافق نرسیدیم، گفت: به دنبال رایزنی با سرمایه‌گذاران جدید عمانی و چینی هستیم.

یدالله رحمانی تصریح کرد: در صورتی که رایزنی با سرمایه‌گذاران عمانی و چینی منجر به نتیجه شود ۲۰۰ میلیون دلار کمک‌های فنی و اعتباری جذب خواهد شد.

دولت برای این پروژه در کهگیلویه و بویراحمد خوب عمل کرد

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی هم در روز کلنگ زنی این طرح گفته بود: اگر امروز در دنیا بین ملت‌ها فاصله است این فاصله در نوع نگاه و نگرش‌ها است که برای کاستن و کاهش این فاصله‌ها بخش خصوصی باید پای کار بیاید چرا که هر جایی دولت‌ها آمدند ناموفق بودند.

محمد بهرامی اظهار کرد: دولت برای این پروژه در کهگیلویه و بویراحمد خوب عمل کرد و در زمانی کوتاه شرایط برای سرمایه گذار فراهم شده که مردم این منطقه باید کمک کنند.

وی با اشاره به اینکه احداث خودروهای هیبریدی پروژه بزرگی در کهگیلویه و بویراحمد است، ادامه داد: تولید سالانه ۱۰۰ هزار دستگاه با سرمایه ۵۰۴ میلیون دلار و ظرفیت دو هزار نفری اشتغال بیانگر اهمیت بالایی این پروژه است.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی خطاب به سرمایه‌گذار این پروژه گفت: همه مسئولان پای کار آمدند که مایه دلگرمی است و می‌خواهند سرمایه‌گذار را حمایت کنند، مردم هم آمدند تا حمایت از این پروژه و سرمایه‌گذار را اعلام کنند و باید طبق برنامه زمان‌بندی به نتیجه برسد.

وی با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری مشترک و بهره‌ای که در این زمینه برده می‌شود، افزود: برای انتقال تکنولوژی این پروژه، جامعه دانشگاهی از جمله دانشگاه یاسوج پای کار بیاید چرا که در آینده ۸۰ درصد تکنولوژی باید بومی‌سازی شود و رشته مورد این پروژه در دانشگاه تصویب شود.

استفاده از ظرفیت نیروهای بومی در کارخانه خودروسازی

مجری طرح کارخانه تولید خودروهای هیبریدی هم در روز کلنگ زنی گفته بود، تلاش می‌کنیم فاز اول کارخانه تا ۲۴ ماه آینده افتتاح شود.

کشکولی اظهار کرد: پروژه در ۴۰ هزار مترمربع زیربنا انجام می‌شود که سه خط تولید رنگ و مونتاژ بدنه فعال خواهد بود.

وی با بیان اینکه از سیستم رباتیکی در این خط استفاده می‌شود و به دنبال انتقال فناوری هستیم، افزود: در بدنه این مجموعه از بهترین‌های کشور استفاده خواهیم کرد اما در سطح تحقیقات از ظرفیت نیروهای بومی استفاده و آنها را آموزش می‌دهیم.

مجری طرح کارخانه تولید خودروهای هیبریدی بیان کرد: تا جایی که بتوانیم از نیروهای بومی استفاده می‌کنیم اما از نیروهای توانمند ملی و خارجی غافل نمی‌شویم زیرا تمام قطعات این کارخانه داخلی و با قطعات خارجی میکس می‌شود.

این وعده‌ها در حالی مطرح می‌شوند که آرزوی اشتغال هزاران جوان تحصیل‌کرده این منطقه، همچنان در پیچ‌وخم بلاتکلیفی یک پروژه بزرگ گرفتار مانده است.