سرما مهمان خراسان جنوبی؛ دما تا سه درجه کاهش می یابد

سمیه لطفی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوی نقشه‌ها در خراسان جنوبی تا پایان هفته شرایط پایدار و یک نواختی را خواهیم داشت.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه آسمان نیز در اکثر مناطق استان صاف خواهد بود، بیان کرد: با کاهش ضخامت جو و کنش رطوبت منطقه کاهش نسبی دما هوا (بین دو تا سه درجه) پیش بینی می‌شود.

لطفی تأکید کرد: البته این کاهش دما به صورت تدریجی رخ خواهد داد.

وی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته سربیشه با منفی دو درجه سردترین نقطه خراسان جنوبی و بندان با ۳۱ درجه گرم‌ترین نقطه استان ثبت شده است و همچنین بیرجند نیز در سردترین ساعت ۴ درجه و در گرم‌ترین ساعت ۲۳ درجه بوده است.