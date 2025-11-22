یخبندان شبانه در خراسان جنوبی؛ ۱۱ شهر خراسان جنوبی زیر صفر

فاطمه زارعی در گفتگو با مهر با اشاره به شرایط دمایی هوای استان، بیان کرد: بر اساس خروجی مدلهای پیش یابی هواشناسی شرایط جوی تا اواسط هفته پایدار و یکنواخت خواهد بود.
وی با بیان اینکه صبح امروز با تقویت زبانههای سیستم پر فشار وقوع و تشدید یخبندان شبانه را در برخی از نقاط استان شاهد بودیم، افزود: صبح امروز ۱۱ ایستگاه هواشناسی استان وقوع یخبندان و دمای زیر صفر را ثبت کردند.
زارعی از تداوم یخبندان شبانه در مناطق سردسیر استان خبر داد و افزود: در شبانه روز گذشته سربیشه با حداقل دمای هشت درجه زیر صفر سردترین و طبس با حداکثر دمای ۲۴ درجه گرمترین نقاط استان بوده است.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: نوسانات دمایی مرکز استان هم بین منفی ۳ درجه و ۲۱ درجه گزارش شده است و ۱۱ ایستگاه هواشناسی استان دمای زیر صفر را ثبت کردند.
