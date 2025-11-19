به گزارش خبرگزاری مهر، احمد عالیپور گفت: این عملیات پس از شناسایی نقاط دارای نشست و آسیبدیدگی در محور کریمآباد – دشتک آغاز شد.
وی بیان کرد: در جریان این اقدام، ابتدا بخشهای تخریبشده با برداشت لایههای معیوب آمادهسازی و سپس با آسفالت گرم بازسازی شد.
سرپرست اداره راهداری شهرستان اردل با اشاره به اهمیت این محور در ترددهای روزانه افزود: اجرای این عملیات با هدف ارتقای سطح خدمترسانی، رفع ناهمواریها و پیشگیری از بروز حوادث احتمالی برای رانندگان انجام شد و به شکل قابلتوجهی ایمنی عبور و مرور در مسیر را بهبود میبخشد.
نظر شما