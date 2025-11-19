  1. استانها
۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۹:۰۲

اصلاح فرونشست محور کریم‌آباد – دشتک با اجرای ۲۵ تن آسفالت گرم

اردل-سرپرست اداره راهداری شهرستان اردل گفت: عملیات گسترده اصلاح و ترمیم فرونشست در محور ارتباطی کریم‌آباد – دشتک با به‌کارگیری ۲۵ تن آسفالت گرم توسط نیروهای راهداری شهرستان اردل اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد عالی‌پور گفت: این عملیات پس از شناسایی نقاط دارای نشست و آسیب‌دیدگی در محور کریم‌آباد – دشتک آغاز شد.

وی بیان کرد: در جریان این اقدام، ابتدا بخش‌های تخریب‌شده با برداشت لایه‌های معیوب آماده‌سازی و سپس با آسفالت گرم بازسازی شد.

سرپرست اداره راهداری شهرستان اردل با اشاره به اهمیت این محور در ترددهای روزانه افزود: اجرای این عملیات با هدف ارتقای سطح خدمت‌رسانی، رفع ناهمواری‌ها و پیشگیری از بروز حوادث احتمالی برای رانندگان انجام شد و به شکل قابل‌توجهی ایمنی عبور و مرور در مسیر را بهبود می‌بخشد.

