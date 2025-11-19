  1. استانها
حق شناس: اقتصاد دریامحور آینده کشور را تضمین می‌کند

رشت- استاندار گیلان با بیان اینکه اقتصاد دریامحور آینده کشور را تضمین می‌کند، گفت: هم‌اکنون ۸۰ درصد تجارت جهانی از مسیر دریا انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر هادی حق‌شناس صبح چهارشنبه در آئین اختتامیه اجلاسیه استانداران حاشیه خزر در رشت با تقدیر از حضور مقامات کشورها و همچنین دست اندرکاران این همایش اظهار کرد: این نشست گام مهمی در راستای توسعه همکاری‌ها و روابط کشورهای حاشیه خزر بود.

به گفته وی، اجلاسیه استانداران حاشیه خزر در آینده نزدیک نتایج مثبت و ارزشمند برای ایران و سایر کشور خواهد داشت.

استاندار گیلان با بیان اینکه اقتصاد دریامحور آینده کشور را تضمین می‌کند، گفت: اقتصاد دریامحور مفهومی فراتر از آبزی پروری و تجارت دریایی است.

به گفته حق‌شناس، اقتصاد دریاپایه با توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل دریایی، رونق کشتی سازی، توسعه روابط تجاری و صادرات محور از مهم‌ترین شاخصه‌های اقتصاد دریامحور است.

وی با تشریح اهمیت اقتصاد آبی در جهان، افزود: در کنار منابع مختلف تولید ثروت، امروز دریا نقشی ممتاز و غیرقابل جایگزین در توسعه دارد. اقتصاد دریا محور فراتر از شیلات، گردشگری و آبزی‌پروری است و حوزه‌هایی همچون کشتی‌سازی، تعمیرات دریایی، اسکراب کشتی، حمل‌ونقل دریایی، انرژی‌های نو و استخراج نفت و گاز را در بر می‌گیرد.

به گفته استاندار گیلان، هم‌اکنون ۸۰ درصد تجارت جهانی از مسیر دریا انجام می‌شود و توسعه زیرساخت‌های بندری و حمل‌ونقل چندوجهی می‌تواند سهم کشورهای ساحلی را در تجارت منطقه‌ای و جهانی افزایش دهد.

حق‌شناس با بیان اینکه برخی کشورها، سهم اقتصاد آبی به یک‌سوم تولید ناخالص داخلی می‌رسد، گفت: ایران با دسترسی همزمان به خزر و خلیج فارس، ظرفیت‌های بی‌نظیری برای توسعه اقتصاد دریا محور دارد.

وی با اشاره به اینکه تکمیل زیرساخت‌های سخت‌افزاری به‌تنهایی کافی نیست، افزود: همکاری‌های بانکی، بیمه‌ای، تسهیل صدور ویزا، ثبت آسان شرکت‌ها در مناطق آزاد و فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی، از عوامل نرم‌افزاری ضروری برای بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های دریایی و بندری است.

به گفته حق‌شناس، ناکارآمدی هرکدام از حلقه‌های حمل‌ونقل چندوجهی-دریایی، ریلی، جاده‌ای و هوایی-می‌تواند موجب افزایش هزینه جابه‌جایی کالا و کاهش رقابت‌پذیری کشورها شود.

استاندار گیلان، احداث راه‌آهن ۱۶۲ کیلومتری رشت-آستارا را «حلقه کلیدی اتصال خزر به خلیج فارس» دانست و اضافه کرد: با همکاری وزارت راه و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های استان، تلاش داریم این پروژه راهبردی طی سه سال آینده به بهره‌برداری برسد.

حق‌شناس با بیان اینکه تکمیل این مسیر، بهره‌برداری از ظرفیت‌های چندوجهی حمل‌ونقل و افزایش تبادلات تجاری با کشورهای حوزه خزر را تسهیل می‌کند، گفت: این اجلاس آغازگر فصل تازه‌ای از همکاری‌های گسترده‌تر، تعاملات مؤثرتر و همدلی پایدارتر میان استان‌های ساحلی دریای خزر باشد و گیلان آمادگی دارد نقش محوری خود را در توسعه همکاری‌های منطقه‌ای بیش از گذشته ایفا کند.

