به گزارش خبرنگار مهر هادی حقشناس صبح چهارشنبه در آئین اختتامیه اجلاسیه استانداران حاشیه خزر در رشت با تقدیر از حضور مقامات کشورها و همچنین دست اندرکاران این همایش اظهار کرد: این نشست گام مهمی در راستای توسعه همکاریها و روابط کشورهای حاشیه خزر بود.
به گفته وی، اجلاسیه استانداران حاشیه خزر در آینده نزدیک نتایج مثبت و ارزشمند برای ایران و سایر کشور خواهد داشت.
استاندار گیلان با بیان اینکه اقتصاد دریامحور آینده کشور را تضمین میکند، گفت: اقتصاد دریامحور مفهومی فراتر از آبزی پروری و تجارت دریایی است.
به گفته حقشناس، اقتصاد دریاپایه با توسعه زیرساختهای حمل و نقل دریایی، رونق کشتی سازی، توسعه روابط تجاری و صادرات محور از مهمترین شاخصههای اقتصاد دریامحور است.
وی با تشریح اهمیت اقتصاد آبی در جهان، افزود: در کنار منابع مختلف تولید ثروت، امروز دریا نقشی ممتاز و غیرقابل جایگزین در توسعه دارد. اقتصاد دریا محور فراتر از شیلات، گردشگری و آبزیپروری است و حوزههایی همچون کشتیسازی، تعمیرات دریایی، اسکراب کشتی، حملونقل دریایی، انرژیهای نو و استخراج نفت و گاز را در بر میگیرد.
به گفته استاندار گیلان، هماکنون ۸۰ درصد تجارت جهانی از مسیر دریا انجام میشود و توسعه زیرساختهای بندری و حملونقل چندوجهی میتواند سهم کشورهای ساحلی را در تجارت منطقهای و جهانی افزایش دهد.
حقشناس با بیان اینکه برخی کشورها، سهم اقتصاد آبی به یکسوم تولید ناخالص داخلی میرسد، گفت: ایران با دسترسی همزمان به خزر و خلیج فارس، ظرفیتهای بینظیری برای توسعه اقتصاد دریا محور دارد.
وی با اشاره به اینکه تکمیل زیرساختهای سختافزاری بهتنهایی کافی نیست، افزود: همکاریهای بانکی، بیمهای، تسهیل صدور ویزا، ثبت آسان شرکتها در مناطق آزاد و فعالسازی بازارچههای مرزی، از عوامل نرمافزاری ضروری برای بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای دریایی و بندری است.
به گفته حقشناس، ناکارآمدی هرکدام از حلقههای حملونقل چندوجهی-دریایی، ریلی، جادهای و هوایی-میتواند موجب افزایش هزینه جابهجایی کالا و کاهش رقابتپذیری کشورها شود.
استاندار گیلان، احداث راهآهن ۱۶۲ کیلومتری رشت-آستارا را «حلقه کلیدی اتصال خزر به خلیج فارس» دانست و اضافه کرد: با همکاری وزارت راه و بهرهگیری از همه ظرفیتهای استان، تلاش داریم این پروژه راهبردی طی سه سال آینده به بهرهبرداری برسد.
حقشناس با بیان اینکه تکمیل این مسیر، بهرهبرداری از ظرفیتهای چندوجهی حملونقل و افزایش تبادلات تجاری با کشورهای حوزه خزر را تسهیل میکند، گفت: این اجلاس آغازگر فصل تازهای از همکاریهای گستردهتر، تعاملات مؤثرتر و همدلی پایدارتر میان استانهای ساحلی دریای خزر باشد و گیلان آمادگی دارد نقش محوری خود را در توسعه همکاریهای منطقهای بیش از گذشته ایفا کند.
