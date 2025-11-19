سعید رسولی در حاشیه دومین روز از اجلاس استانداران خزر به میزبانی گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حاشیه اجلاس استانداران کشورهای حاشیه خزر، پنل «لجستیک، ترانزیت و توسعه همکاری‌ها در کریدور شمال-جنوب» به مدیریت سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد که به گفته مسئولان، نتایج مثبت و اعلام آمادگی قابل توجهی از سوی کشورهای همسایه برای همکاری‌های مشترک در حوزه حمل‌ونقل و بنادر به همراه داشت.

رسولی اضافه کرد: این اجلاس یک ویژگی ممتاز دارد و آن سطح نشست است؛ حضور استانداران به‌عنوان مدیران اجرایی و میدانی، می‌تواند روند عملیاتی شدن توافقات و اسناد امضاشده در سطوح عالی کشور را تسریع کند.

ملاقات‌های دوجانبه برای توسعه همکاری‌های بندری

وی با اشاره به برگزاری چندین نشست دوجانبه میان طرف‌های خارجی در حاشیه اجلاس، افزود: برخی کشورهای همسایه پیشنهادهای مشخصی برای توسعه همکاری‌های بندری و سرمایه‌گذاری مشترک ارائه کرده‌اند و امیدواریم استمرار این نشست‌ها به اجرایی شدن توافقات گذشته منجر شود.

معاون وزیر راه همچنین از پیشرفت قابل توجه پروژه راهبردی رشت-آستارا خبر داد و گفت: با پیگیری جدی وزارت راه، روند تملک اراضی این پروژه پیشرفت خوبی داشته و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان سال جاری تمامی اراضی مورد نیاز تملک خواهد شد.

گیلان؛ برخوردار از زیرساخت‌های کامل حمل‌ونقل

رسولی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان گیلان افزود: استان گیلان از زیرساخت‌های هوایی، ریلی، جاده‌ای و دریایی مطلوبی برخوردار است و این توانمندی‌ها می‌تواند در خدمت توسعه مبادلات تجاری کشور قرار گیرد. مسئولان استان نیز در بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها بسیار فعال هستند.

وی تأکید کرد: تقویت همکاری با کشورهای همسایه در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک، از محورهای اصلی سیاست‌های راهبردی دولت است و کریدور شمال-جنوب نقش اساسی در تحقق این هدف دارد.