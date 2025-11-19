حق شناس: اجلاسیه استانداران خزر بیانیه نهایی خود را تصویب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس ظهر چهارشنبه در حاشیه اختتامیه اجلاسیه استانداران استان‌های ساحلی دریای خزر در جمع خبرنگاران با ابراز قدردانی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای حاضر در این همایش، اظهار کرد: مشارکت فعال رسانه‌ها در انعکاس اخبار و نتایج اجلاس، نقش کلیدی در تحقق اهداف این رویداد دارد.

وی با اشاره به پیشینه برگزاری اجلاس، افزود: این نشست بر اساس اجلاس نخست وزیران یا معاونان اول رؤسای پنج کشور در بهمن ماه سال گذشته در تهران طراحی شد و تصمیم گرفته شد که استانداران این پنج کشور، در سطح اجرایی، با یکدیگر ملاقات داشته باشند. پس از آن، دولت جمهوری اسلامی ایران گیلان را به عنوان نخستین استان میزبان این اجلاس معرفی کرد.

استاندار گیلان ادامه داد: پس از دریافت مصوبه دولت، مقدمات برگزاری اجلاس در رشت فراهم شد. در کنار این مصوبه، ما دو تغییر کلیدی ایجاد کردیم تا کیفیت و اثربخشی اجلاس افزایش یابد؛ نخست، دعوت از نمایندگان اتاق‌های بازرگانی پنج کشور و دوم، حضور مدیران مناطق آزاد کشور.

حق‌شناس با اشاره به حضور مقامات کشوری و بین‌المللی در اجلاس، اضافه کرد: تقویت بخش گردشگری دریای خزر، توجه به حمل و نقل و توسعه کوریدورهای شمال-جنوب و همچنین حفاظت از دریای خزر از منظر زیست‌محیطی از اهداف مهم این اجلاسیه بود.

استاندار گیلان با بیان اینکه سطح آب دریای خزر در حال کاهش است، گفت: سخنرانی‌ها و بحث‌های مطرح شده در این اجلاس عمدتاً معطوف به این سه هدف بود و بیانیه نهایی با توافق پنج کشور به تصویب رسید.

وی اجلاس گیلان را نقطه عطفی در توجه کشورهای حاشیه خزر به این دریا دانست و افزود: در جهان تقریباً هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای وجود ندارد که دسترسی به دریا نداشته باشد. تمام کشورهای عضو گروه ۲۰، دریایی هستند. دریا نعمتی برای ایران است، ما در شمال و جنوب کشور به دریا دسترسی داریم و همسایه اقیانوس و خلیج فارس هستیم، این ظرفیت‌ها باید به شکل هوشمندانه استفاده شود.

استاندار گیلان با بیان اینکه ایران تمایل دارد از ظرفیت دریای خزر بهره‌برداری کند و سایر کشورهای حاشیه نیز علاقه‌مند به استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای هستند، گفت: اجلاس رشت، گامی محکم برای تحقق این اهداف بود.

حق‌شناس در پایان از رسانه‌ها خواست تا اخبار و دستاوردهای اجلاس را به‌درستی منعکس کنند و اظهار امیدواری کرد: در اجلاس بعدی، گام‌های عملی بیشتری برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و حفاظت از دریای خزر برداشته شود.