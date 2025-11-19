دومین روز اجلاس استانداران خزر در رشت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین اجلاس استانداران کشورهای حاشیه خزر از روز گذشته در رشت آغاز شده و امروز نیز با حضور مقامات داخلی و خارجی ادامه دارد.

در این رویداد بین‌المللی علاوه بر استانداران و مسئولان کشورمان، نمایندگان و مقاماتی از روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان حضور یافته‌اند.

در کنار استانداران استان‌های ساحلی دریای خزر، استانداران استان‌های جنوبی کشور از جمله هرمزگان و سیستان و بلوچستان نیز در این اجلاس شرکت دارند.

این نشست دو روزه با هدف بررسی راهکارهای توسعه مراودات تجاری و گردشگری، رفع چالش‌های زیست‌محیطی دریای کاسپین و تقویت تعاملات اقتصادی و سیاسی میان کشورهای عضو برگزار می‌شود.

به گفته تحلیلگران، میزبانی رشت از این اجلاس بیانگر رویکردی تازه در گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک کشورهای همسو در حوزه خزر است.

برگزاری این اجلاس همچنین نشان می‌دهد ایران شبکه‌ای گسترده از همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی را در پیرامون خود دنبال می‌کند و سیاست تعامل با همسایگان بر پایه ظرفیت‌های واقعی منطقه استوار شده است.

میزبانی گیلان از این نشست می‌تواند به رونق فرصت‌های جدید اقتصادی، ترانزیتی و حمل‌ونقل کمک کرده و موازنه تازه‌ای در تجارت کشور ایجاد کند.

در حاشیه اجلاس، چندین پنل تخصصی با موضوعات اقتصاد، سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه‌ای؛ محیط زیست، شیلات و احیای زیست‌بوم خزر؛ و ترانزیت و توسعه کریدور شمال–جنوب برگزار می‌شود.

همچنین نمایشگاه بین‌المللی تجارت با کشورهای حاشیه دریای کاسپین نیز در منطقه آزاد انزلی برپا است.

بر اساس اخبار دریافتی، احتمال دارد معاون اول رئیس‌جمهور به عنوان میهمان ویژه امروز در نشست حضور یابد، هرچند حضور وی تاکنون قطعی نشده است.