آئین استقبال از سه شهید گمنام در سنندج با حضور مسئولان و خانواده شهدا

سنندج- آئین استقبال از سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس با حضور مسئولان استانی، خانواده‌های شهدا و مردم شهیدپرور سنندج در جوار گلزار شهدای گمنام این شهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین استقبال از سه شهید گمنام دفاع مقدس، صبح چهارشنبه در سنندج با حضور جمعی از مسئولان استان کردستان، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و اقشار مختلف مردم برگزار شد، این مراسم معنوی که با شور و شعور خاصی همراه بود، در جوار گلزار شهدای سنندج و در میان استقبال گرم مردم شهیدپرور استان، به وقوع پیوست.

در ابتدای مراسم، پیکرهای مطهر سه شهید گمنام در تابوت‌های پرچم‌پوش به محل گلزار شهدای سنندج منتقل شدند.

این شهیدان که در عملیات‌های مختلف دوران دفاع مقدس جان خود را فدای آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و وطن عزیزمان کردند، مورد استقبال پرشور مردم قرار گرفتند.

جمعیتی از مردم شهرستان سنندج و استان کردستان به همراه خانواده‌های معظم شهدا با حضور در این مراسم، به طور باشکوهی از این عزیزان استقبال کردند.

در این آئین معنوی، مسئولان استانی از جمله استاندار کردستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرماندهان نظامی و انتظامی، اعضای شورای اسلامی شهر سنندج و دیگر مقامات محلی حضور داشتند.

در کنار مسئولان، خانواده‌های شهدا نیز با چشمانی پر از اشک و دلی پر از افتخار در مراسم حضور داشتند و ضمن استقبال از پیکرهای مطهر شهیدان، از فداکاری‌های این عزیزان قدردانی کردند.

