به گزارش خبرنگار مهر، علی کلوندی صبح چهارشنبه در مراسم تشییع پیکر سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس، با گرامیداشت مقام شهدا گفت: برخی از خانواده‌های معظم شهدا سال‌ها در غم عزیزان خود اشک ریختند و گروهی نیز در این سال‌ها چشم‌انتظار بازگشت فرزندانشان ماندند.

وی با بیان اینکه در تابوت‌های قرار گرفته «مردانی آرمیده‌اند که زاده عاشورا و پیرو روح‌الله بودند»، افزود: این شهدا امروز آمده‌اند تا بار دیگر با مظلوم‌ترین مقتدران تاریخ تجدید عهد کنند و ما را به همان مسیر نورانی دعوت کنند.

کلوندی خاطرنشان کرد: امروز مفتخریم که میزبان پیکر مطهر سه شهید گمنام تفحص‌شده در مناطق سردشت، مهران و شلمچه هستیم. خالصانه‌ترین درودها و سلام‌ها را تقدیم روح بلند این عزیزان می‌کنیم و حضور مردم شریف، مسئولان، مدیران و خانواده‌های معظم شهدا را ارج می‌نهیم.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کردستان، با قدردانی از استاندار کردستان به‌عنوان رئیس ستاد تشییع و تدفین شهدای گمنام استان و همچنین فرماندهان یگان‌های نظامی و انتظامی، گفت: این مراسم نیاز به خیرمقدم ندارد؛ همه شما خود شهیدان هستید، اما به رسم ادب وظیفه داشتم از حضور شما سپاسگزاری کنم.

وی ضمن قدردانی از دستگاه‌های اجرایی، سپاه بیت‌المقدس، دانشگاه‌ها، مدارس، هیئات مذهبی و همه مجموعه‌هایی که برای برگزاری این آئین همکاری کرده‌اند، افزود: سه پیکر مطهر به این شکل در استان حضور خواهند داشت که یک شهید گمنام در شهر دیواندره تشییع و تدفین می‌شود، دو پیکر دیگر نیز با مجوز استاندار و ستاد کل سپاه، به صورت امانی برای حضور در برنامه‌های مختلف استان در اختیار ما قرار گرفته‌اند و پس از برگزاری مراسم‌ها، به ستاد معراج شهدای تهران بازگردانده می‌شوند.

کلوندی به برنامه‌های پیش‌ِرو اشاره کرد و گفت: مراسم وداع با این شهدا روز یکشنبه پس از نماز مغرب و عشا در مهدیه سنندج برگزار می‌شود و همچنین طبق ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح، روز دوشنبه سوم آذرماه، مراسم تشییع سراسری از میدان آزادی تا میدان انقلاب اسلامی از ساعت ۸:۳۰ صبح انجام خواهد شد.

وی در پایان با تقدیر از حضور مردم، خانواده‌های شهدا، نمایندگان مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: امیدواریم خداوند متعال به همه شما اجر و پاداش عطا فرماید.