به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، صبح چهارشنبه در مراسم استقبال از پیکرهای مطهر شهدا در سنندج با تأکید بر جایگاه والای فرهنگ ایثار و شهادت اظهار داشت: شهدا حامل پیام‌های عمیق معرفتی و ارزشی برای جامعه هستند.

وی با بیان اینکه شهادت، اوج مجاهدت، ایثار، ازخودگذشتگی، آزادگی و جوانمردی است، گفت: حضور شهدا پس از سال‌ها برای مردم استان کردستان همواره معنویت‌آفرین و تأثیرگذار بوده و شاهد استقبال پرشور مردم از پیکرهای مطهر این عزیزان بوده‌ایم.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی افزود: امیدواریم خداوند متعال توفیق قدردانی از خون شهدا را به همه ما عطا کرده و ما را در مسیر آنان ثابت‌قدم بدارد و گفت: یادبود شهدا مجالی برای اطاله سخن نیست، اما یادآوری جلوه‌های مختلف زندگی آنان درس‌های بزرگی برای ما دارد.

وی افزود: شهدا و ایثارگران چند جلوه برجسته دارند که به ما آموزش می‌دهند؛ هم با آمدنشان، هم با یادشان و هم با سخن گفتن درباره آنان. نخستین جلوه، ایثار و ازخودگذشتگی است. شهیدانی که امروز تشییع می‌شوند جوانانی ۲۲ و ۲۶ ساله بودند که بهترین روزهای عمر خود را تقدیم اسلام و انقلاب کردند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان، «مجاهدت» را دومین جلوه شهدا دانست و اظهار داشت: این عزیزان نه درنگ کردند و نه تردید؛ به میدان جهاد قدم گذاشتند. شاید بسیاری در آن دوران بودند که شرایط مشابهی داشتند، اما این‌ها بودند که رفتند و تاریخ را ساختند.

وی ادامه داد: سومین جلوه، شهادت این بزرگواران است و چهارمین جلوه، غربتی است که سال‌ها بر پیکر آنان گذشت. یکی از این شهدا که در عملیات خیبر در اسفند ۶۲ به شهادت رسید، ۴۲ سال در دل خاک و دور از چشم‌ها بود تا امروز در ایام فاطمیه در کردستان تشییع شود. چه سخت و دردناک است که پیکر جوانی چنین سال‌ها در طوفان‌ها و زیر خاک‌ها بماند.

حجت‌الاسلام پورذهبی در پایان با بیان اینکه «خداوند این شهدا را در روز موعود فراخواند و آنان نیز لبیک گفتند» گفت: از خداوند می‌خواهیم همه ما را در مسیر این خون‌های پاک قرار دهد، ما را شرمنده شهدا نگرداند و عاقبت ما را ختم به خیر و شهادت قرار دهد.