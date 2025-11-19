  1. استانها
۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۴۹

حجت‌الاسلام پورذهبی:شهدا حامل پیام‌های معرفتی و ارزشی برای جامعه هستند

سنندج_ نماینده ولی‌فقیه درکردستان با اشاره به استقبال پرشور مردم سنندج از پیکرهای مطهر شهدا گفت: فرهنگ ایثار و شهادت سرشار از معارف عمیق و ارزش‌های الهی برای جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، صبح چهارشنبه در مراسم استقبال از پیکرهای مطهر شهدا در سنندج با تأکید بر جایگاه والای فرهنگ ایثار و شهادت اظهار داشت: شهدا حامل پیام‌های عمیق معرفتی و ارزشی برای جامعه هستند.

وی با بیان اینکه شهادت، اوج مجاهدت، ایثار، ازخودگذشتگی، آزادگی و جوانمردی است، گفت: حضور شهدا پس از سال‌ها برای مردم استان کردستان همواره معنویت‌آفرین و تأثیرگذار بوده و شاهد استقبال پرشور مردم از پیکرهای مطهر این عزیزان بوده‌ایم.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی افزود: امیدواریم خداوند متعال توفیق قدردانی از خون شهدا را به همه ما عطا کرده و ما را در مسیر آنان ثابت‌قدم بدارد و گفت: یادبود شهدا مجالی برای اطاله سخن نیست، اما یادآوری جلوه‌های مختلف زندگی آنان درس‌های بزرگی برای ما دارد.

وی افزود: شهدا و ایثارگران چند جلوه برجسته دارند که به ما آموزش می‌دهند؛ هم با آمدنشان، هم با یادشان و هم با سخن گفتن درباره آنان. نخستین جلوه، ایثار و ازخودگذشتگی است. شهیدانی که امروز تشییع می‌شوند جوانانی ۲۲ و ۲۶ ساله بودند که بهترین روزهای عمر خود را تقدیم اسلام و انقلاب کردند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان، «مجاهدت» را دومین جلوه شهدا دانست و اظهار داشت: این عزیزان نه درنگ کردند و نه تردید؛ به میدان جهاد قدم گذاشتند. شاید بسیاری در آن دوران بودند که شرایط مشابهی داشتند، اما این‌ها بودند که رفتند و تاریخ را ساختند.

وی ادامه داد: سومین جلوه، شهادت این بزرگواران است و چهارمین جلوه، غربتی است که سال‌ها بر پیکر آنان گذشت. یکی از این شهدا که در عملیات خیبر در اسفند ۶۲ به شهادت رسید، ۴۲ سال در دل خاک و دور از چشم‌ها بود تا امروز در ایام فاطمیه در کردستان تشییع شود. چه سخت و دردناک است که پیکر جوانی چنین سال‌ها در طوفان‌ها و زیر خاک‌ها بماند.

حجت‌الاسلام پورذهبی در پایان با بیان اینکه «خداوند این شهدا را در روز موعود فراخواند و آنان نیز لبیک گفتند» گفت: از خداوند می‌خواهیم همه ما را در مسیر این خون‌های پاک قرار دهد، ما را شرمنده شهدا نگرداند و عاقبت ما را ختم به خیر و شهادت قرار دهد.

