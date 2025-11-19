به گزارش خبرنگار مهر، امیر فولادی، رئیس اداره ورزش ستاد کل نیروهای مسلح، در حاشیه نخستین جشنواره فرهنگیورزشی نیروهای مسلح که در مرکز آموزش جوادالائمه نیروی زمینی ارتش برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: نخستین دوره مسابقات آموزشگاههای درجهداری نیروهای مسلح با حضور ۱۱ آموزشگاه از ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی برگزار شد و حدود ۴۵۰ ورزشکار در ۱۰ رشته ورزشی به رقابت پرداختند.
وی هدف اصلی برگزاری این رقابتها را ارتقای آمادگی جسمانی، ایجاد نشاط و شادابی و بهویژه کشف استعدادهای ورزشی در میان دانشآموزان آموزشگاههای نیروهای مسلح» عنوان کرد.
فولادی با اشاره به برگزاری مسابقات بینالمللی سال آینده در قزاقستان افزود: در تلاشیم از استعدادهای کشفشده برای تقویت تیمهای نظامی در مسابقات دانشجویان و دانشآموزان جهان بهره ببریم تا بتوانیم نتایج مطلوبی کسب کنیم.
رئیس اداره ورزش ستاد کل نیروهای مسلح همچنین گفت در این دوره تنها دانشجویان و دانشآموزان رسمی مراکز آموزشی نیروهای مسلح مجاز به شرکت هستند. او از پیشبینی مشوقهای مادی و اداری برای نفرات منتخب خبر داد تا انگیزه حضور آنان در اردوها و تیمهای ورزشی نیروهای مسلح تقویت شود.
