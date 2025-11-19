  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۴۶

برگزاری نخستین دوره مسابقات آموزشگاه‌های درجه‌داری نیروهای مسلح

برگزاری نخستین دوره مسابقات آموزشگاه‌های درجه‌داری نیروهای مسلح

رئیس اداره ورزش ستاد کل نیروهای مسلح از رقابت ۴۵۰ ورزشکار در ۱۰ رشته ورزشی خبر داد و هدف از برگزاری این مسابقات را ارتقای آمادگی جسمانی، ایجاد نشاط و کشف استعدادهای ورزشی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر فولادی، رئیس اداره ورزش ستاد کل نیروهای مسلح، در حاشیه نخستین جشنواره فرهنگی‌ورزشی نیروهای مسلح که در مرکز آموزش جوادالائمه نیروی زمینی ارتش برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: نخستین دوره مسابقات آموزشگاه‌های درجه‌داری نیروهای مسلح با ح‌ضور ۱۱ آموزشگاه از ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی برگزار شد و حدود ۴۵۰ ورزشکار در ۱۰ رشته ورزشی به رقابت پرداختند.

وی هدف اصلی برگزاری این رقابت‌ها را ارتقای آمادگی جسمانی، ایجاد نشاط و شادابی و به‌ویژه کشف استعدادهای ورزشی در میان دانش‌آموزان آموزشگاه‌های نیروهای مسلح» عنوان کرد.

فولادی با اشاره به برگزاری مسابقات بین‌المللی سال آینده در قزاقستان افزود: در تلاشیم از استعدادهای کشف‌شده برای تقویت تیم‌های نظامی در مسابقات دانشجویان و دانش‌آموزان جهان بهره ببریم تا بتوانیم نتایج مطلوبی کسب کنیم.

رئیس اداره ورزش ستاد کل نیروهای مسلح همچنین گفت در این دوره تنها دانشجویان و دانش‌آموزان رسمی مراکز آموزشی نیروهای مسلح مجاز به شرکت هستند. او از پیش‌بینی مشوق‌های مادی و اداری برای نفرات منتخب خبر داد تا انگیزه حضور آنان در اردوها و تیم‌های ورزشی نیروهای مسلح تقویت شود.

کد خبر 6661480
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها