تفاوت حمایت از صنایع بزرگ و کوچک مانع رشد تولید در خوزستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهلا عموری پیش ازظهر امروز چهارشنبه در نشست کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با تاکید بر تقویت تولیدکنندگان واقعی و صنایع کوچک استان اظهارکرد: صنایع بزرگ و خصولتی از تسهیلات کامل طیرساختی بهره‌مند هستند، در حالی که صنایع کوچک‌تر و تولیدکنندگان واقعی به دلیل محدودیت منابع و ضعف هماهنگی‌های ساختاری با مشکل مواجه هستند.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان خاطرنشان کرد: این وضعیت ظرفیت‌های تولید و اشتغال استان را کاهش داده و مانع بهره‌وری مطلوب بخش خصوصی شده است.

وی اصلاح فرآیندهای قانونی و بیمه‌ای و شفافیت در تخصیص منابع را به عنوان راهکارهای ارتقای بهره‌وری و توسعه اقتصادی استان عنوان کرد و ادامه داد: تمرکز بر کاهش موانع تولیدکنندگان کوچک و متوسط و ایجاد نظام حمایت هدفمند ضروری است تا ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال‌زایی بهینه شود.

عموری اصلاح قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور، بازنگری در پرداخت حق بیمه‌ها از سهم کارفرما و همچنین زمان‌بندی حسابرسی‌های سازمان تأمین اجتماعی را از دیگر ضرورت‌ها در راستای بهبود فضای کسب و کار بیان کرد و افزود: فشار مالی بر صنایع کوچک و متوسط باید کاهش یابد تا امکان توسعه پایدار و سرمایه‌گذاری در استان فراهم شود.

وی همچنین بر اهمیت رفع نابرابری‌های منطقه‌ای و ایجاد هماهنگی میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: دسترسی برابر به تسهیلات و منابع می‌تواند صنایع کوچک را توانمند و اشتغال در استان را افزایش دهد.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تصریح کرد: داده‌های دقیق اقتصادی و احصاء مشکلات واقعی تولیدکنندگان جمع‌آوری شود تا سیاست‌گذاری‌ها مبتنی بر تحلیل کارشناسی و نیازهای واقعی بخش خصوصی انجام شود.

عموری یادآورشد: توسعه پایدار، ارتقای بهره‌وری و تقویت صنایع بومی، نیازمند همکاری همه فعالان اقتصادی و برنامه‌ریزی هدفمند است.