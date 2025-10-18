عموری: تعدیل فشارهای مالی و اداری بر بخش خصوصی خوزستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، شهلا عموری صبح امروز شنبه در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با موضوع بررسی مشکلات و چالش‌های بخش خصوصی استان در زمینه بیمه تأمین اجتماعی اظهار کرد: بازنگری در شیوه تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و تولیدکنندگان در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

وی، یکی از ریشه‌های اصلی چالش‌های کارفرمایان را نبود هم‌زبانی میان نهادهای تصمیم‌گیر عنوان کرد و گفت: تفاوت تفسیر مقررات و نحوه اجرای قوانین در سطوح کارشناسی، سبب بی‌ثباتی در تصمیمات و سردرگمی فعالان اقتصادی شده است. این مسئله در مواردی چون عناوین شغلی یا محاسبات بیمه‌ای به وضوح قابل مشاهده است.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان افزود: هماهنگی بیشتر میان اداره کار، سازمان تأمین اجتماعی و دستگاه‌های مالی می‌تواند بخشی از این مشکلات را رفع کند. اکنون زمان آن رسیده که نگاه دستوری به بخش خصوصی جای خود را به همکاری و گفت‌وگوی مؤثر بدهد.

عموری با اشاره به ضرورت تمرکز بر حل مسائل کلان، گفت: مشکلات باید به‌صورت حوزه‌ای و تخصصی طبقه‌بندی شود؛ برای نمونه، مسائل مربوط به حمل‌ونقل، بیمه یا صنعت آرد باید در کمیته‌های جداگانه بررسی شود تا تصمیمات دقیق‌تر و عملی‌تری اتخاذ شود.

وی، تشکیل کمیته تخصصی با حضور نمایندگان اداره کار، امور اقتصادی، کمیته مقرره‌زدایی و تشکل‌های صنفی را از اقدامات ضروری دانست و اظهار کرد: اتاق بازرگانی آماده است مسئولیت هماهنگی این کمیته‌ها را بر عهده گیرد تا گفتگوها به نتایج اجرایی منجر شود.

عموری بیان کرد: با هماهنگی سازمان تأمین اجتماعی مقرر شده است هر دو هفته یک‌بار جلسه‌ای تخصصی با محوریت موضوعات دسته‌بندی‌شده برگزار شود تا هیچ موضوعی معلق نماند.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان افزود: بخش خصوصی باید به عنوان شریک اقتصادی دولت و سازمان تأمین اجتماعی دیده شود. اگر این نگاه اصلاح شود، بسیاری از مشکلات موجود در حوزه بیمه، تولید و کارآفرینی خودبه‌خود برطرف خواهد شد.