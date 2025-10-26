به گزارش خبرنگار مهر، شهلا عموری ظهر امروز یکشنبه در کارگروه کارشناسی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با موضوع بررسی چالشهای تجارت خارجی در مرز چذابه اظهار کرد: صادرکنندگان با تحمل دشواریها، دور زدن تحریمها و پذیرش ریسک سرمایهگذاری، ستونهای اقتصاد کشور هستند.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان بر لزوم تسهیلگری دولت برای حمایت از این فعالان تأکید کرد و افزود: صادرکنندگان، با وجود فرصتهای سرمایهگذاری در کشورهایی مانند عمان و قطر، به دلیل تعلق به خوزستان و ایران، در این منطقه ماندهاند.
عموری با اشاره به شرایط سخت آب و هوایی و تحمیل هزینههای غیرمنطقی به تجار مرز چذابه، خواستار نظارت دقیقتر برای حذف هزینههای اضافی مانند مبالغ غیررسمی دریافتشده از کامیونداران شد.
وی با بیان اینکه مدیریت واحد در مرز چذابه شرایط پایدار فعالیت بازرگانان را به دنبال دارد گفت: این هزینهها، قیمت تمامشده کالا را افزایش داده و رقابتپذیری صادرکنندگان را تضعیف میکند.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان نبود مدیریت یکپارچه و وجود خطکشیهای متعدد در مرز را از موانع اصلی دانست و اظهار داشت: تأمین امنیت مرز وظیفه دستگاههای دولتی است و همواره باید پیگیریهای جدی را در دستور کار قرار داد.
وی خواستار تعیین نرخ مصوب برای خدمات تخلیه و بارگیری شد تا از درآمدهای غیرقانونی پیمانکاران جلوگیری شود.
عموری همچنین بر حمایت از سرمایهگذار خصوصی که زیرساختهای مرزی را توسعه داده و اعطای فرصت بهرهبرداری به وی تأکید کرد.
عموری برگزاری دورههای آموزشی با حمایت اتاق بازرگانی ویژه تجار و فعالان اقتصادی در مرز چذابه را ضروری دانست و خواستار اطلاع رسانی به موقع آخرین بخشنامهها برای بهروزرسانی فعالان اقتصادی شد.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به ظرفیت بازار در عراق بر اهمیت تقویت ترانزیت و توسعه واردات برای تعادل تجاری با این کشور تاکید کرد و گفت: تردد کامیونها در مرز چذابه که پیشتر بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ دستگاه بود، اکنون به حدود ۵۰۰ دستگاه رسیده و با هماهنگی دستگاههای ذیربط، این رقم میتواند تا پایان سال به یک هزار دستگاه افزایش یابد.
وی همچنین پیشنهاد صدور کارت تردد برای تجار و ترخیصکاران با سابقه بیش از ۲۰ سال و رسیدگی به مشکلات مالیاتی واحدهای تجاری را مطرح کرد.
عموری تقویت نظارت حاکمیتی، حذف هزینههای غیررسمی، تعیین نرخ مصوب برای خدمات مرزی، توسعه زیرساختها و امنیت، افزایش هماهنگی دستگاهها و تقویت آموزش و اطلاعرسانی را بهعنوان راهکارهای کلیدی برای حمایت از صادرکنندگان پیشنهاد داد.
وی، مرز چذابه را نماد آبرو و پیشرفت منطقه دانست و خواستار حمایت همهجانبه از سرمایهگذاریهای مرزی شد.
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